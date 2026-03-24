Desde este jueves
Movistar Plus+ lanza un plan gratuito: esto es todo lo que incluye
Para acceder basta con un registro sencillo y la descarga de la App
Marisa de Dios
Movistar Plus+ lanza el nuevo ‘Plan Gratuito’, que acerca los contenidos originales de la plataforma a todo el mundo, sin pagar. Basta con un registro sencillo y la descarga de la App de Movistar Plus+.
Este nuevo plan permitirá a los usuarios disfrutar de los programas de entretenimiento de producción propia de la plataforma como ‘Ilustres Ignorantes’, ‘El consultorio de Berto’ o ‘Leo Talks’ y espacios deportivos como ‘El día después’ o ‘Eurofighters’. Para acceder solo se requiere un registro sencillo mediante e-mail y contraseña, sin solicitar tarjeta de pago.
Primeros episodios de las series
Además de poner todo este catálogo de programas de entretenimiento y deporte en abierto, simultáneo a su estreno en plataforma, el nuevo plan permite disfrutar de los primeros episodios de las series originales Movistar Plus+. Incluidas las de riguroso estreno, como ‘Por cien millones’, que se estrena este jueves 26 de marzo, el mismo día que se lanza el plan. La selección de contenidos gratuitos también incluye los primeros episodios del 'true crime' de Carles Porta.
La oferta se completa con un canal que ofrecerá eventos en directo como las previas de los partidos de la Champions, que la plataforma acostumbra a dar a sus clientes. Todo sin coste alguno.
Además, una vez se ha realizado el registro en el Plan Gratuito y se accede a Movistar Plus+ a través de su App (multidispositivo: televisor, móvil o tablet), la experiencia estará totalmente personalizada, con visibilidad de los contenidos gratuitos y también de los que están por suscripción.
Este es el listado de los programas disponibles en el plan gratuito:
6 cabeceras deportivas
PROGRAMAS INFORMATIVOS:
- ‘El día después’
- ‘Eurofighters’
- ‘Deporte Plus’
- ‘Universo Valdano’
- ‘Bakalá’
- ‘Locos por el golf’
PREVIAS Y POST A PARTIDOS:
- ‘Noche de Champions’
- ‘Noche de Europa League’
- ‘La Casa del Fútbol’
- ‘La Previa’ (Champions; Europa League)
- ‘La Previa de la Euroliga’
19 cabeceras de entretenimiento
Estreno simultáneo y temporada completa de los programas de referencia de la plataforma:
- ‘Ilustres Ignorantes’
- ‘Leo Talks’
- ‘El consultorio de Berto’
- ‘Moderneces’
Además de programas de anteriores temporadas, como ‘La Resistencia’, ‘Showriano’, ‘Martínez y Hermanos’, ‘Late Motiv’…
Originales Movistar Plus+ (ficción y no ficción)
El primer episodio de los originales Movistar Plus+ en ficción y no ficción, como:
FICCIÓN. Entre otras:
- ‘Querer’
- ‘Rapa’
- ‘Poquita fe’
- ‘El Inmortal’
- ‘La Unidad’
- ‘Celeste’
- ‘La Mesías’
NO FICCIÓN. Entre otras:
- ‘Luz en la oscuridad’ (de Carles Porta)
- ‘La última llamada’
- ‘Las Berrocal’
- ‘Alaska Revelada’
- ‘Raphaelismo’
- ‘Lola’
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