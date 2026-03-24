Cumple 10 años
Carlos Sobera lanza un dardo a ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos en pleno aniversario de ‘First Dates’: “No sé a quién tiene miedo”
El presentador celebra la primera década del dating show y defiende su salto a Telecinco frente a Broncano y Pablo Motos.
Carlos Merenciano
El décimo aniversario de 'First Dates' llega con un cambio histórico: el programa dará el salto al prime time de Telecinco este miércoles con una entrega especial. Coincidiendo con este hito, su presentador, Carlos Sobera, ha hecho balance del formato y no ha dudado en pronunciarse sobre su competencia directa.
“Han sido diez años maravillosos: creo que los diez mejores años en televisión que he tenido jamás”, ha asegurado Sobera en una entrevista a Vertele sobre la trayectoria del dating show, que ha crecido durante una década en Cuatro. Ahora, convertido en una de las apuestas de Mediaset para reforzar su access, el formato ha ampliado su alcance tras su traslado a Telecinco.
El presentador también ha defendido los resultados en su nueva etapa: “Hay que estar muy contentos. El programa se ha ido a los 1,1 o 1,2 millones de espectadores, tiene más notoriedad”. Sin embargo, ha puesto el foco en las diferencias con sus rivales: “Teniendo en cuenta que ‘El Hormiguero’ va sin publicidad, que Broncano también y que nosotros llevamos tres cortes: esto algún día habría que ponerlo en valor”.
Pero su comentario más contundente ha llegado al hablar del programa de Pablo Motos: “El gran programa. Más protegido no puede estar por parte de Atresmedia. No sé a quién tiene miedo”. Aun así, Sobera se muestra optimista y deja la puerta abierta a futuros cambios: “Nos hemos trasladado de Cuatro a Telecinco, pero en algún momento volveremos a Cuatro”.
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