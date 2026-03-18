'El Grand prix' cambia sus reglas para este verano: los 12 pueblos elegidos para su nueva edición

RTVE ya calienta motores para una nueva edición de 'El Grand Prix' y lo hace introduciendo un cambio clave en sus bases que marcará el casting de este año. El formato amplía el rango de participación y permitirá competir a municipios de entre 3.000 y 10.000 habitantes, cuando hasta ahora el mínimo estaba fijado en 5.000. Un ajuste que abre la puerta a localidades más pequeñas y que busca reforzar la esencia popular del concurso.

Este giro ya se refleja en la selección de pueblos elegidos para esta edición, que contará con los siguientes 12 municipios: Altura (Castellón), Balanegra (Almería), Blanca (Murcia), Cantalejo (Segovia), Muros (A Coruña), Polinyà (Barcelona), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Cuenca), San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife), Serranillos del Valle (Madrid) y Zumárraga (Guipúzcoa).

La lista evidencia la apuesta del programa por una mayor diversidad territorial, incorporando pueblos que hasta ahora no podían optar al casting por su tamaño. De hecho, varias de las localidades seleccionadas se sitúan en la franja más baja del nuevo requisito, lo que permitirá ver perfiles de concursantes aún más variados y, previsiblemente, un ambiente más cercano y festivo.

En cuanto al desarrollo del concurso, el espíritu de 'El Grand Prix' se mantiene intacto, aunque se esperan ajustes en las pruebas y en la dinámica para adaptarse a esta nueva realidad. La implicación de los vecinos seguirá siendo fundamental, con equipos que volverán a dejarse la piel en los clásicos juegos del programa. Ramón García volverá a ser el maestro de ceremonias de esta nueva temporada.

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Con este cambio, RTVE no solo amplía el abanico de participantes, sino que refuerza uno de los pilares del formato: dar visibilidad a pueblos de toda España y convertirlos en protagonistas del verano televisivo. Ahora, la cuenta atrás ya ha comenzado para descubrir cuál de estos 12 municipios logra conquistar el mítico trofeo del programa.