Las escenas y frases más recordadas de Vicenta, interpretada por Gemma Cuervo, en ‘Aquí no hay quien viva’

El fallecimiento de Gemma Cuervo ha devuelto a la memoria colectiva a Vicenta Benito, el personaje que interpretó en 'Aquí no hay quien viva' y que se convirtió en uno de los más icónicos de la televisión española. Vecina del mítico edificio de Desengaño 21 junto a Marisa y Concha, Vicenta protagonizó algunas de las tramas más absurdas y recordadas de la serie.

Uno de los momentos más recordados de la ficción llegó con su delirante imitación de un supuesto anuncio de la marca de aceitunas que iba a repartir un premio en un supermercado cercano al edificio: “¡Qué buena la aceituna "El faro", de sabor sofisticado, ole!”, decía el personaje cantando. Aquella escena, convertida con los años en meme recurrente entre los fans de la serie, reflejaba perfectamente el tipo de humor que caracterizaba al personaje: exagerado, espontáneo y completamente imprevisible.

Otra de las tramas más recordadas fue cuando Vicenta decidió casarse por primera vez y buscó un matrimonio de conveniencia. La idea provocó un efecto dominó en la comunidad, ya que varios vecinos terminaron planteándose el mismo plan por interés, generando uno de los enredos colectivos más divertidos de la serie. Finalmente fue su hermana Marisa quien terminó quitándole al marido, igual que hizo años atrás con el multinombrado Manolo. "¿Te acuerdas de cuando te dejó Manolo?", le decía constantemente al personaje de Mariví Bilbao.

También fue inolvidable su etapa como reportera de Radio Patio, la emisora pirata que usaban los vecinos en la quinta temporada, instalada en la trastienda del videoclub. En uno de los episodios, Vicenta retransmitió con enorme entusiasmo la boda entre Mauri y Fernando, sin darse cuenta de que en realidad no estaba conectada a la radio, por lo que nadie estaba escuchando su narración.

Entre sus ocurrencias más surrealistas también destacó cuando decidió montar un comedor social en su propio piso, provocando un caos monumental en la comunidad. Estas historias, sumadas a su eterna obsesión por el bingo junto a Marisa, ayudaron a convertir a Vicenta en uno de los personajes más queridos de la ficción española.

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Gracias al talento de Gemma Cuervo, Vicenta trascendió la serie y se convirtió en parte de la cultura popular televisiva, con escenas y frases que todavía hoy siguen circulando entre los fans de 'Aquí no hay quien viva'.