'Top Chef: Dulces y famosos' consigue el sorpasso y adelanta a Joaquín, liderando el prime time

La noche del miércoles, 11 de marzo, dejó un reparto muy igualado entre cadenas. 'Top Chef: Dulces y famosos' se situó como la opción más vista del prime time en La 1 al firmar un 10,3% de cuota de pantalla y reunir a 603.000 espectadores de media. Muy cerca quedó Antena 3 con 'El capitán en Japón', que alcanzó un 9,8% de share y 632.000 espectadores. En Telecinco, el penúltimo episodio de 'Pura sangre' anotó un 7,5% de cuota y congregó a 577.000 espectadores.

Entre los canales secundarios, laSexta destacó con 'El Objetivo: Factura de la guerra', que alcanzó un 7,6% de share y 481.000 espectadores, mientras que el final de temporada de 'Los Gipsy Kings', en Cuatro, firmó un 4,4% de cuota y 292.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, Antena 3 volvió a dominar con claridad. 'El Hormiguero' fue líder absoluto con un 12,8% de share y 1.621.000 espectadores de media. En La 1, 'La Revuelta' registró un 9,5% de cuota y reunió a 1.207.000 espectadores con la visita de Laura Pausini.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.207.000 (9,5%)

Top Chef. Dulces y famosos: 603.000 (10,3%)

Antena 3

El hormiguero: 1.621.000 (12,8%)

El capitán en Japón: 632.000 (9,8%)

Telecinco

First dates: 990.000 (8,9%)

Pura sangre: 577.000 (7,5%)

laSexta

El intermedio: 911.000 (7,1%)

El Objetivo. Factura del Caos: 481.000 (7,6%)

Cuatro

First dates: 590.000 (4,8%)

Horizonte: 812.000 (6,4%)

Los Gipsy Kings: 292.000 (4,4%)

La 2

Cifras y letras: 530.000 (4,2%)

Cifras y letras: 734.000 (5,6%)

Captcha, no soy un robot: 339.000 (2,7%)

El comisario Montalbano: 208.000 (3,1%)

LATE NIGHT

La 1

Top Chef. Dulces y famosos: 175.000 (8,5%)

Antena 3

El capitán en América: 193.000 (7,5%)

Telecinco

Supervivientes. Diario: 288.000 (7,8%)

laSexta

Equipo de investigación: 139.000 (6,7%)

Cuatro

Los Gipsy Kings: 97.000 (3,8%)

La 2

El arma del siglo: 51.000 (1,8%)

Conciertos Radio 3: 11.000 (0,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 956.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 844.000 (11,6%)

La Promesa: 1.000.000 (12,8%)

Malas lenguas: 838.000 (9,4%)

Aquí la Tierra: 1.259.000 (12%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.286.000 (14,6%)

Y ahora, Sonsoles: 754.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.923.000 (18,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 682.000 (8,5%)

El diario de Jorge: 680.000 (8,6%)

¡Allá tú!: 837.000 (8,4%)

laSexta

Zapeando: 467.000 (5,4%)

Más vale tarde: 528.000 (6,9%)

laSexta clave: 555.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 629.000 (7,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 522.000 (6,6%)

La 2

Saber y ganar: 569.000 (6,1%)

Grandes documentales: 241.000 (3%)

Malas lenguas: 584.000 (8%)

Fútbol femenino. Copa de la Reina “At. Madrid - Tenerife”: 167.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 397.000 (19,6%)

Mañaneros 360: 447.000 (17,4%)

Mañaneros 360: 923.000 (11,4%)

Antena 3

Espejo público: 321.000 (12%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 810.000 (16,4%)

La ruleta de la suerte: 1.571.000 (21,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 160.000 (8,8%)

El programa de AR: 271.000 (11,2%)

Vamos a ver: 332.000 (8,9%)

El precio justo: 609.000 (8,6%)

laSexta

Aruser@s: 295.000 (13,1%)

Al rojo vivo: 373.000 (9,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (0,7%)

Alerta cobra: 19.000 (1,1%)

Alerta cobra: 39.000 (2%)

Alerta cobra: 70.000 (3,1%)

En boca de todos: 266.000 (8,2%)

La 2

Flash moda: 14.000 (1%)

Érase una vez en Tsavo: 19.000 (1%)

Página2: 5.000 (0,2%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 11.000 (0,5%)

Baserri gourmet: 31.000 (1,2%)

El western de La 2 “Texas tren”: 88.000 (2,6%)

El cazador: 170.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.249.000 (23,6%)

Telediario 1: 1.446.000 (15,1%)

Informativos Telecinco 15h: 994.000 (10,4%)

laSexta Noticias 14h: 796.000 (9,6%)

Noticias Cuatro 1: 524.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.063.000 (16,9%)

Telediario 2: 1.504.000 (12,4%)

laSexta Noticias 20h: 793.000 (8,1%)

Informativos Telecinco 21h: 814.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 498.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 140.000 (16,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 251.000 (14%)

El Matinal (Telecinco): 124.000 (9,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,3%), laSexta (7,1%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,8%), Cuatro (6,5%), La 2 (3,2%).