Lunes 2 marzo 2026
Telecinco sorprende con nuevo máximo para 'Casados a primera vista', que se convierte en fenómeno de la temporada, dejando a 'DecoMasters' en mínimos
El canal principal de Mediaset consolida su éxito con este formato frente a ‘En Tierra Lejana’ y 'DecoMasters'.
Redacción Yotele
La noche del lunes 2 de marzo confirmó el gran momento de 'Casados a primera vista', que continúa siendo uno de los éxitos indiscutibles del curso. El formato de Telecinco firmó un 14,8% de cuota de pantalla y 882.000 espectadores, logrando su nuevo máximo de temporada y liderando de nuevo su franja de emisión en el prime time.
En Antena 3, 'En Tierra Lejana' se mantuvo en cifras sólidas en su tercera semana al anotar un 12,3% de share y una media de 893.000 espectadores, consolidándose como la principal alternativa a la oferta de Telecinco. Por su parte, La 1 registró un 7,9% de cuota y 439.000 espectadores con una nueva entrega de 'DecoMasters', quedando por detrás de sus competidores directos y marcando mínimos de share y espectadores.
En el access prime time, 'El hormiguero' volvió a imponerse con un 12,3% y 1.603.000 espectadores mientras que 'La revuelta' se quedó en un 9,7% con 1.253.000 seguidores. En Telecinco, 'First Dates' anotó un 8,7% y 1.124.000 espectadores, a la vez que 'Horizonte' alcanzó un 7,2% de cuota y reunió a 919.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.253.000 (9,7%)
DecoMasters: 439.000 (7,9%)
Antena 3
El hormiguero: 1.603.000 (12,3%)
En tierra lejana: 893.000 (12,3%)
Telecinco
First dates: 1.124.000 (8,7%)
Casados a primera vista: 882.000 (14,8%)
laSexta
El intermedio: 862.000 (6,6%)
El taquillazo “Torrente 2. Misión en Marbella”: 345.000 (4,6%)
Cuatro
First dates: 616.000 (4,8%)
Horizonte: 919.000 (7,2%)
Proyecto Sistiaga: 330.000 (4,4%)
La 2
Cifras y letras: 595.000 (4,6%)
Cifras y letras: 710.000 (5,3%)
Cine clásico “Con faldas y a lo loco”: 387.000 (3,7%)
LATE NIGHT
La 1
DecoMasters: 117.000 (6,9%)
Antena 3
En tierra lejana: 246.000 (8,4%)
laSexta
Cine “Sin rodeos”: 93.000 (3,6%)
Cuatro
Fuera de cobertura: 127.000 (3,2%)
Focus: 76.000 (2,9%)
El desmarque. Madrugada: 39.000 (2,3%)
La 2
Cine “Ciudadano Kane”: 89.000 (2,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 912.000 (10,7%)
Valle Salvaje: 886.000 (11,8%)
La promesa: 1.003.000 (12,7%)
Malas lenguas: 1.137.000 (12,4%)
Aquí la Tierra: 1.462.000 (13,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.268.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 707.000 (9%)
Pasapalabra: 1.744.000 (16,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 633.000 (7,7%)
El diario de Jorge: 632.000 (7,9%)
¡Allá tú!: 872.000 (8,5%)
laSexta
Zapeando: 493.000 (5,6%)
Más vale tarde: 542.000 (7%)
laSexta clave: 546.000 (4,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 647.000 (7,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 515.000 (6,5%)
La 2
Saber y ganar: 562.000 (6%)
Grandes documentales: 333.000 (4%)
Malas lenguas: 579.000 (7,5%)
Sukha: 202.000 (2,1%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 257.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 451.000 (21,1%)
Mañaneros 360: 606.000 (17,5%)
Mañaneros 360: 979.000 (11,3%)
Antena 3
Espejo público: 328.000 (11,6%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 780.000 (15,3%)
La ruleta de la suerte: 1.552.000 (19,9%)
Telecinco
La mirada crítica: 147.000 (7,7%)
El programa de AR: 313.000 (12%)
Vamos a ver: 374.000 (9,4%)
El precio justo: 715.000 (9,4%)
laSexta
Aruser@s. El humorning: 198.000 (12,7%)
Aruser@s: 304.000 (12,6%)
Al rojo vivo: 402.000 (9,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 20.000 (1,3%)
Alerta cobra: 31.000 (1,6%)
Alerta cobra: 28.000 (1,3%)
Alerta cobra: 47.000 (1,9%)
En boca de todos: 297.000 (8,5%)
La 2
Dinastías: 25.000 (1,3%)
Un país para leerlo: 23.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 32.000 (1,4%)
La aventura del saber: 16.000 (0,6%)
Baserri gourmet: 28.000 (1%)
El western de La 2 “Un hombre llamado Noon”: 73.000 (2,1%)
El cazador: 117.000 (1,8%)
El cazador: 215.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.223.000 (22,6%)
Telediario 1: 1.566.000 (16%)
laSexta Noticias 14h: 875.000 (9,9%)
Informativos Telecinco 15h: 918.000 (9,4%)
Noticias Cuatro 1: 645.000 (8,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.192.000 (17,4%)
Telediario 2: 1.582.000 (12,7%)
Informativos Telecinco 21h: 950.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 750.000 (7,6%)
Noticias Cuatro 2: 630.000 (6,4%)
Matinal
Telediario matinal: 189.000 (21,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 187.000 (14,2%)
El Matinal (Telecinco): 142.000 (10,7%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,7%).
Mensual: La 1 (11,7%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,5%), La 2 (3%).
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Murcia se consolida como la ciudad de España con mayor dependencia del coche: solo un 13% utiliza el tranvía
- Avanzan las obras de urbanización para crear más de un centenar de viviendas en el centro de Lorca
- Este es el pueblo de Murcia donde más creció la criminalidad en 2025: los delitos repuntan más de un 15%
- Un campeón de boxeo y porteros de un pub de Murcia se enzarzan en una discusión que requirió la intervención policial
- La 'autovía del bancal' vuelve a su trazado original y recupera el falso túnel para sacar los camiones pesados de Santomera
- El puente de la Plaza de España de Cartagena
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia