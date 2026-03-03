Los concursantes de 'OT 2025' se reencuentran para dar el pistoletazo de salida a la gira que pasará por Murcia: "Me da vértigo tener que defender una canción delante de tanta gente"

La academia de 'Operación Triunfo' cerró sus puertas el pasado mes de diciembre, poco antes de Navidad, tras casi tres meses de encierro y una exposición continua del día a día de los 16 concursantes del programa de Amazon Prime Video. Los jóvenes participantes volvieron a sus casas convertidos en artistas de un día para otro, con una vida muy diferente a la que tenían antes del formato y con la incertidumbre y el miedo de enfrentarse a la industria musical en solitario. Sin embargo, aunque ya han empezado a emprender sus caminos individuales con el lanzamiento de los primeros 'singles', todavía les espera un último capítulo juntos: la gira de Operación Triunfo 2025.

Los 16 artistas se han reencontrado este 3 de marzo en el Mirador Torre Glòries de Barcelona para dar el pistoletazo de salida a la gira. El tour empezará el próximo 10 de abril en Bilbao y terminará el 10 de septiembre en Sevilla, tras pasar por otras ciudades como Madrid (el 3 de julio en el Movistar Arena), Barcelona (el 10 de julio en el Palau Sant Jordi) y València (el 18 de julio en el Roig Arena). "Somos muy conscientes de que son grandes recintos y es un privilegio enorme que muy poca gente podrá llegar a vivir", apunta a este diario, por su parte, Max Navarro, de Premià de Mar, que ya acumula más de un millón y medio de reproducciones en su primer 'single' en catalán, 'Estrelles'.

De hecho, el joven ha desvelado en este mismo encuentro que lanzará su segundo 'single' en catalán esta primavera. "Mi apuesta por el catalán seguirá estando. Formará parte de mi proyecto como sello, aunque también seguiré componiendo en castellano", ha asegurado.

Novedades en la gira

"Yo, que he ido a varios conciertos de otras ediciones de 'OT', la verdad es que tengo el listón muy alto", comenta Cristina Lora, ganadora del concurso. Sin embargo, la gira de este año traerá algunas novedades. Este martes también se han desvelado las canciones que interpretarán los concursantes en una simulación del 'reparto de temas' que hacían cada semana en la academia. Entre las actuaciones destacan 'Superestrella', 'Canijo', 'Nuevayol' y el himno de la edición, 'Ese Lugar', además de la grupal 'Potra Salvaje', donde un grupo seleccionado de fans subirán al escenario en cada concierto.

Durante el encuentro, Héctor Sánchez, director creativo de la gira y de Proactiv Entertainment, también ha desvelado que el 'show' tendrá diferentes bloques que evocan momentos de sus carreras, como el inicio del sueño, la conexión con el público, el triunfo y la despedida.

Los ensayos todavía no han empezado, pero cada uno ya se está preparando física y mentalmente. "Me apunté ayer al gimnasio para empezar a hacer cardio y un poquito de activación", bromea Cristina, que ya prevé que sus actuaciones tendrán baile. "Me da vértigo pensar en que tendré que defender una canción sola delante de tanta gente", valora, por su parte, Téyou, novena expulsada del concurso. Y aunque queda solo un mes para el inicio de la gira, todavía no están mentalizados. "Creo que hasta que no llega el momento no estás preparado. Es como la experiencia de 'OT'. ¿Cómo me preparo para eso si es lo más anormal y vulnerable que he vivido en mi vida?", se pregunta María Cruz, séptima eliminada.

Una nueva realidad

Las vidas de muchos de los concursantes cambiaron al salir de la academia. Tres meses después del programa, una decena de fans se encuentran este martes por la mañana a las puertas del Mirador Torre Glòries -a pesar de que la localización del encuentro no era pública- para poder verlos. "Vamos con el piloto automático. Es una nueva realidad y nos tenemos que enfrentar a ella sí o sí", asegura Salma, segunda expulsada del programa. "Tampoco es como si fuéramos Aitana, que no puede salir a la calle. Vamos tranquilos. A veces te piden una foto, te la haces, y ya está. Es bastante normal", responde, por su parte, Claudia. Y, a pesar todo, mantienen los pies en el suelo. "También es saber que esto algún día va a bajar", concluye Tinho, tercer clasificado.

"'OT' genera mucho movimiento en las vidas de todos nosotros. Es complicado a veces", asegura Guille Toledano, cuarto finalista del programa. Por su parte, Guillo Rist, sexto clasficado, considera que cada experiencia tras el concurso "depende mucho de lo que hayas vivido dentro" e, inevitablemente, "de lo que te encuentres fuera". "Ya no solo a nivel de opiniones o críticas, sino de cómo estás tú en tu entorno y de cómo gestionas una nueva vida", comenta. "Antes de entrar a la academia teníamos una estructura mental y unos planes de futuro, pero 'OT' le pega una patada a todo esto y tienes que volver a armarlo", concluye Crespo, séptimo en el concurso.