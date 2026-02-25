Antena 3
Tensión en 'Y ahora Sonsoles': la presentadora bromea con el despido de Isabel Rábago tras llamarle "dictadora"
El debate sobre la prioridad en un ascensor desata un rifirrafe en pleno programa
Carlos Merenciano
El plató de ‘Y ahora Sonsoles’ vivió este martes un momento de máxima tensión entre Sonsoles Ónega e Isabel Rábago. Lo que comenzó como un debate sobre normas de convivencia terminó en un fuerte desencuentro con pullas incluidas sobre un posible despido.
La discusión arrancó a raíz de una pregunta planteada por la presentadora: ¿quién debe tener prioridad en un ascensor, una persona con movilidad reducida o alguien con un carrito de bebé? En el plató se encontraba Edgar Suárez, que relató cómo en una estación de Renfe una madre con carrito ocupó el ascensor pese a que él, según explicó, había llegado antes y tiene prioridad por normativa.
Mientras la mayoría de colaboradores defendía que la persona con movilidad reducida debe tener preferencia, Rábago sostuvo otra postura: “Yo creo que el primero que llegue al ascensor, es una cuestión de lógica y educación”. Ónega le replicó: “No, porque eso sería la ley del más fuerte”. El intercambio fue subiendo de tono cuando la tertuliana insistió en que también habría que escuchar la versión de la madre, lo que llevó a la presentadora a preguntarle: “¿Qué estás insinuando, señora Rábago?”.
La tensión no se quedó ahí. Cuando Ónega intentó retomar la escaleta, lanzó en tono irónico: “Isabel está hoy que igual no vuelve…”. La colaboradora respondió molesta: “Si quieres me voy ya. Eres una dictadora”. Y remató: “No permite el diálogo esta señora”. Un momento incómodo que dejó patente el choque entre ambas en pleno directo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años
- El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia consigue trabajo en la cárcel: 'Es un cargo de confianza
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad