Dardo en plató
Rigoberta Bandini acude a ‘La revuelta’ y le lanza un sonoro zasca a Broncano: "Es un campo de nabos"
La artista visitó el programa junto a Luis Tosar y dejó uno de los momentos más comentados de la noche.
Carlos Merenciano
La visita de Rigoberta Bandini a ‘La revuelta’ no pasó desapercibida. La cantante acudió al espacio de David Broncano en La 1 junto a Luis Tosar para promocionar su papel como presentadores de los Premios Goya 2026, pero terminó protagonizando el momento más comentado de la noche.
El programa organizó una entrega especial de premios bajo el nombre de ‘Goscar’, una parodia de los Goya y los Óscar, en la que se repartieron galardones humorísticos entre colaboradores y el propio presentador. En ese contexto, Bandini fue la encargada de entregar uno de los reconocimientos.
Antes de anunciar a la persona premiada, la artista lanzó una reflexión mirando al patio de butacas: “Me hacía ilusión entregar uno a alguna mujer, pero brillan por su ausencia, que esto es un campo de nabos”, soltó en pleno directo. La frase provocó risas en el plató y un gesto cómplice antes de que finalmente entregara el premio a una espectadora.
El comentario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia femenina en el formato. Aunque ‘La revuelta’ cuenta de manera esporádica con colaboraciones como las de Valeria Ros, Lalachus o Candela Peña, buena parte del equipo visible en pantalla siguen estando mayoritariamente formados por hombres: Broncano, Ricardo Castella, Grison o Jorge Ponce. Una realidad que la propia Bandini señaló en clave de humor, pero que evidencia un desequilibrio que no pasó inadvertido en pleno prime time.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
- Más de 20 años sin controles profundos en 33 presas y embalses en la Región: el PP exige auditorías urgentes
- La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos