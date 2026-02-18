Telemundo tira de talento patrio y ficha a tres españoles para 'La casa de los famosos 6' entre los que se encuentra Oriana Marzoli

Telemundo estrenó este martes 17 de febrero la sexta edición de ‘La casa de los famosos’ y lo hizo con una sorpresa para el público español: tres rostros conocidos de nuestros realities forman parte del casting inicial. Una apuesta clara por perfiles curtidos en la telerrealidad que ya saben lo que es convivir bajo presión y frente a las cámaras.

La primera en confirmarse fue Oriana Marzoli, habitual de formatos en España, Chile e Italia. La influencer ha pasado por ‘Supervivientes’, ‘GH VIP’, ‘La casa fuerte’ o ‘¿Volverías con tu ex?’, entre otros, y ahora suma a su currículum la versión estadounidense del popular formato, instalada en Miami. Su experiencia internacional la convierte en una de las concursantes a batir.

Junto a ella entró en la casa Fabio Agostini. El canario soñó con ser futbolista profesional y llegó a jugar en equipos vinculados al Real Madrid hasta que una lesión frenó su carrera. Tras trabajar en Londres y reinventarse en Barcelona, dio el salto a la televisión de la mano de su hermano Bruno en ‘Calle 7’ (Ecuador). Más tarde se consolidó en ‘Combate’ (Perú) y participó en otros realities en Ecuador y Chile, donde incluso se alzó con la victoria en ‘Tierra Brava’.

El trío español lo completa Zoe Bayona, conocida por su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y, especialmente, por ‘La isla de las tentaciones’, donde participó junto a Josué antes de protagonizar ‘Por siempre o jamás’. Desde entonces ha sido colaboradora habitual en debates de realities en Telecinco y ahora afronta su primera gran aventura televisiva en Estados Unidos.

Con este casting, Telemundo apuesta por perfiles con recorrido y carácter. La pregunta ahora es si alguno de ellos logrará seguir los pasos de otros españoles como Cristina Porta, que ganó la última edición de 'Top Chef VIP' en Estados Unidos, y traer el premio a casa en esta nueva edición de ‘La casa de los famosos’.