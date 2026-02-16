Chanel ya ha elegido festival para el verano 2026: actuará en el mayor escenario de España

Chanel ya tiene marcado en su calendario el gran evento de su verano 2026. La cantante será una de las protagonistas del Zevra Festival, que se celebrará del 24 al 27 de julio en la playa de Cullera (Valencia), donde actuará sobre un imponente escenario de 110 metros de ancho, el mayor montaje festivalero del país.

El festival, que celebra su quinta edición, espera congregar a más de 45.000 asistentes diarios y se ha consolidado como una de las citas imprescindibles para el público joven. Chanel compartirá cartel con figuras internacionales como Nicky Jam, Anuel AA y Ozuna, además de artistas nacionales como Omar Montes, Álvaro Soler o Juan Magán.

Tras su reciente paso por el Benidorm Fest, la intérprete de ‘SloMo’, tema con el que logró el tercer puesto en el Festival de Eurovisión 2022, afronta esta nueva cita reivindicando una etapa artística más personal. En Cullera presentará un espectáculo diseñado para un formato de gran escala, con especial protagonismo para la coreografía y la puesta en escena.

Noticias relacionadas

Zevra volverá a apostar por una escenografía espectacular, manteniendo en secreto los detalles del diseño de 2026. Lo que sí está confirmado es que el gigantesco mainstage servirá de escaparate perfecto para una Chanel que sigue consolidando su posición como uno de los nombres imprescindibles del pop latino en España.