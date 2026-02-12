Así es 'Perdiendo el juicio', la nueva apuesta de Antena 3 con Elena Rivera que competirá con 'GH Dúo': sinopsis, reparto y cuántos episodios tiene

Antena 3 mueve ficha en la noche del jueves. Este 12 de febrero estrena en prime time ‘Perdiendo el juicio’, una serie protagonizada por Elena Rivera que aterriza en abierto tras su paso por Atresplayer. Su misión: competir directamente con ‘GH Dúo’ en Telecinco y con la segunda semifinal del Benidorm Fest en La 1.

¿De qué trata ‘Perdiendo el juicio’?

La historia arranca cuando Amanda Torres, una abogada de éxito, sufre un grave episodio relacionado con su trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Ese momento marca un antes y un después en su vida personal y profesional. Sin recursos y en plena caída, termina incorporándose al bufete Castro Ochoa, un despacho con reputación cuestionable que se convierte en su nueva oportunidad.

A partir de ahí, la serie despliega distintas tramas judiciales y personales que giran en torno a la reconstrucción de Amanda. Divorcios pendientes, tensiones profesionales y un caso que salpica directamente a su familia articulan el núcleo dramático de la ficción.

Reparto principal y personajes

Junto a Rivera, el elenco reúne a varios rostros conocidos de la televisión:

Manu Baqueiro es Gabriel Ochoa, propietario del bufete que contrata a Amanda.

es Gabriel Ochoa, propietario del bufete que contrata a Amanda. Miquel Fernández interpreta a César Castillo Lima, marido de la protagonista y socio de otro despacho.

interpreta a César Castillo Lima, marido de la protagonista y socio de otro despacho. Lucía Caraballo da vida a Bárbara ‘Barbie’, becaria en el bufete.

da vida a Bárbara ‘Barbie’, becaria en el bufete. Daniel Ibáñez encarna a Bosco Ballesteros, también en prácticas.

encarna a Bosco Ballesteros, también en prácticas. Dafne Fernández es Sara Fuentes, nueva pareja de César.

es Sara Fuentes, nueva pareja de César. Carol Rovira interpreta a Daniela Torres, hermana de Amanda.

interpreta a Daniela Torres, hermana de Amanda. Eloy Azorín se pone en la piel de Jaime Ortiz, el mejor amigo de César.

se pone en la piel de Jaime Ortiz, el mejor amigo de César. María León da vida a Carlota, una investigadora privada.

da vida a Carlota, una investigadora privada. Alfonso Lara completa el reparto como Rafael, el abogado veterano del despacho.

Uno de los grandes conflictos gira en torno a Daniela, señalada como principal sospechosa del asesinato de su marido el día de su boda. Demostrar su inocencia será uno de los ejes de la temporada.

¿Cuántos episodios tiene?

La serie consta de 10 capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno. Está producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV y ya se estrenó en marzo de 2025 en Atresplayer, donde ya se puede ver al completo.

El primer episodio se emitirá a partir de las 23:00 horas, tras ‘El hormiguero’. Enfrente tendrá una noche de fuerte competencia: la gala de ‘GH Dúo’, con Jorge Javier Vázquez, y la cita musical del Benidorm Fest.