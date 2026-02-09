'Operación Triunfo' da el salto a EEUU: Telemundo ya prepara su primera edición del formato español, que ya tendría fecha de estreno

'Operación Triunfo' iniciará una nueva etapa internacional con su desembarco en Estados Unidos. Telemundo ha confirmado que trabaja ya en la primera versión estadounidense del formato, un proyecto que supondrá la adaptación del exitoso 'talent español' al mercado latino del país.

El anuncio lo realizó Javier Pons, Chief Content Officer y responsable de Telemundo Studios, durante el marco de Natpe Global 2026. Según explicó, el formato, con cerca de 30 años de historia, vivió hace dos años una renovación que ahora servirá de base para esta nueva versión. “Lo vamos a adaptar para las nuevas audiencias”, señaló, subrayando la intención de modernizar el espíritu original del programa.

La cadena ya ha empezado a mover el proyecto de forma activa. A través de sus redes sociales, Telemundo ha lanzado el 'casting' oficial con un mensaje directo a los aspirantes: “Si tu pasión es cantar, esta es tu oportunidad”. En la web de inscripción se define el objetivo del programa como la búsqueda de “la próxima gran estrella de la música latina”, poniendo el acento en el talento, el carisma y las ganas de crecer, independientemente del estilo o del origen del candidato.

Según las bases del 'casting', los aspirantes deberán tener al menos 18 años, dominar el español y contar con disponibilidad total entre junio y septiembre de 2026, fecha en la que previsiblemente se emitirá el formato. Además, no podrán estar vinculados contractualmente como artistas exclusivos ni tener relación laboral con NBCUniversal o Telemundo. El proceso incluye, además, una cesión amplia de derechos de imagen y de las interpretaciones musicales.

Con este movimiento, Telemundo refuerza su apuesta por los grandes formatos de entretenimiento y abre una nueva etapa para 'Operación Triunfo', que amplía así su alcance internacional con una versión pensada específicamente para el público latino de Estados Unidos.