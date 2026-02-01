Antena 3 lidera las audiencias de enero, Cuatro supera por segundo mes consecutivo a LaSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años

El mes de enero se ha acabado y toca hacer balance en audiencias en las principales cadenas de televisión. Respecto a diciembre, el primer mes del año ha sido bastante continuista, manteniendo intacto el ránking de cadenas.

Antena 3 repite por 17° mes como la cadena líder con un 12,9%. En segunda posición le sigue de cerca La 1, que marca un 12,2%, Telecinco mantiene la tercera plaza (8,5%) y Cuatro (6,1%) supera por segundo mes a LaSexta (6%). Por último, La 2 consigue su mejor enero en 16 años con un 3,3%.

En cuanto a targets, la cadena de Atresmedia se impone entre el público femenino y los mayores de 65 años, mientras que la pública consigue liderar entre hombres y el público entre 13 y 64 años. Por su parte, Boing repite como la favorita entre la audiencia infantil.

Por franjas, Antena 3 se lleva el prime time y la sobremesa -las de mayor consumo -, La 1 es la preferida en la madrugada, la mañana y la tarde y Telecinco se impone en el late nigth.

Los informativos de Antena 3 son, un mes más, los más vistos de la televisión con una media de 2.178.000 espectadores y un 19,8% frente al 14,2% y 1,5 millones de La 1.

La cadena de Atresmedia copa las emisiones más vistas del mes con 24 de las 25 del ranking, sin embargo, la primera posición es para La 1 gracias al partido de fútbol en el que el Albacete eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey.