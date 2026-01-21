Benidorm Fest 2026
El 'Benidorm Fest 2026' revela el orden de las actuaciones de la primera semifinal: así subirán al escenario los primeros nueve artistas
RTVE desvela cómo se repartirán las actuaciones del 10 de febrero en la primera semifinal, con nueve artistas luchando por estar en la gran final del 14
Redacción Yotele
RTVE ha anunciado este miércoles el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, que se celebrará el martes 10 de febrero en directo en La 1. Serán nueve actuaciones entre las que solo seis conseguirán el pase a la final del sábado 14, en una edición que promete mucha música y sorpresas.
El grupo Kitai dará el pistoletazo de salida con su tema “El amor te da miedo”, mientras que Kenneth será el encargado de poner el broche con “Los ojos no mienten”. Entre medias desfilarán artistas como María León & Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro o Izan Llunas.
De esta primera gala saldrán seis clasificados que competirán en la final del sábado 14 de febrero, donde se espera una noche histórica con 12 finalistas, el mayor número en la historia del certamen. En la final también habrá un premio en metálico de 150.000 euros para impulsar la carrera del ganador.
Todavía falta por conocer el orden de actuación de la segunda semifinal, que tendrá lugar el jueves 12 de febrero e incluirá a artistas como ASHA, Dani J, Funambulista, Ku Minerva o Miranda! & bailamamá.
- Hablan las cabañuelas en Murcia y ponen fecha al frío y a las últimas sacudidas del invierno
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: 'No me metí con nadie
- Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- El Consejo de Ministros aprueba abrir un acceso público por El Portús a Cala Morena en Cartagena
- Alcaraz, en el Open de Australia: dónde ver y a qué hora su segundo partido
- Más de 7 millones de euros y 12 meses de obras: el Puerto de Cartagena saca a licitación la remodelación del Paseo de la Marina