'Y ahora Sonsoles'
Julio Iglesias encuentra en su amigo Ramón Arcusa a su mayor defensor con un curioso argumento: "Es un montaje del Gobierno"
El también cantante ha sido entrevistado por Sonsoles Ónega, disparando contra el actual ejecutivo
Kevin Rodríguez
El caso de Julio Iglesias sigue copando las televisiones en nuestro país, con la nueva información adelantada por 'El tiempo justo' de que la policía dominicana ya investiga al cantante por las agresiones sexuales a sus exempleadas.
Esta tarde, en 'Y ahora Sonsoles' han querido saber la opinión de Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo personal de Iglesias: "Es un montaje, lo tengo clarísimo", ha dicho nada más comenzar su conexión por videollamada.
"Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido" ha continuado explicando para terminar poniendo en duda la fuente de esta investigación: "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", pero "es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- Niebla, lluvias y una bajada de temperaturas: la previsión del tiempo esta semana en la Región
- El año de la seguridad: López Miras anuncia un 2026 con más patrullas los fines de semana para garantizar un 'ocio seguro
- MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena
- 9 terremotos en 48 horas: la tierra recuerda a la Región que se halla en la zona con mayor riesgo sísmico de España
- El 86% de los profesores de la Región de Murcia percibe un aumento de la conflictividad en las aulas
- Aborda y agrede sexualmente a una mujer que paseaba a su perro en Cartagena