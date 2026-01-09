Nuevos habitantes en la casa
Telecinco sacude ‘GH Dúo 4’ con cuatro fichajes sorpresa en su estreno: Carlos Lozano vuelve a la casa, con dos personajes relacionados con la Isla y una llegada internacional
El reality finalmente cierra su cuarta edición con 12 participantes, formando extrañas parejas y tríos.
Carlos Merenciano
Telecinco ha querido dar un golpe de efecto con el estreno de 'GH Dúo' este 8 de enero, revelando cuatro concursantes sorpresa que no habían sido anunciados oficialmente antes de la primera gala. La cadena ha apostado por un casting que mezcla nostalgia televisiva con perfiles con experiencia en realities y personalidades potentes capaces de mover la dinámica dentro de la casa de Tres Cantos.
El fichaje más destacado es el de Carlos Lozano, que regresa a la pequeña pantalla cuatro años después de alejarse del foco mediático. Lozano fue finalista de 'GH VIP 4' y también participó en 'Supervivientes', y ahora vuelve con la intención de conseguir el premio que se le escapó en ediciones anteriores y de convertirse en una de las figuras centrales de esta edición.
Junto a él, la producción ha anunciado a Manuel González, conocido por su paso por 'La isla de las tentaciones', y su hermana Gloria González, quien le ha defendido en todos los programas en los que ha participado. Su entrada ha supuesto toda una sorpresa, formando un trío único junto a Anita Williams.
El cuarto fichaje sorpresa es el único internacional de la edición, John Guts, una figura habitual de los realities de supervivencia en México, donde se ha ganado la reputación de “villano favorito” tras su paso por programas como 'Survivor México'. Guts debuta en un reality español dispuesto a sacudir la convivencia con su carácter controversial y sus estrategias imprevisibles.
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Un vistazo al Parque Metropolitano Oeste de Murcia: adjudicadas las obras del que será el mayor jardín del municipio
- Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete
- Juzgan a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud por cobro indebido de sobresueldos
- Roberto Brasero aclara la gran duda en la Región de Murcia: ¿Cuándo se va el frío?