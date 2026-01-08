'La isla de las tentaciones': Solo una pareja sobrevive a las explosivas hogueras finales

Las hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones 9’ han confirmado lo que muchos ya intuían: esta edición pasará a la historia como una de las más duras, viscerales y demoledoras del formato. Tras semanas de infidelidades, lágrimas, tentaciones cruzadas y noches sin dormir en República Dominicana, las parejas se enfrentaron al momento decisivo frente al fuego. El resultado fue un cóctel explosivo de rupturas irreversibles, reproches sin freno y una única historia de amor que logró sobrevivir al reality más extremo de la televisión.

Sandra y Juanpi

La hoguera de Sandra y Juanpi fue puro volcán emocional. Entre gritos, reproches y momentos virales, ella dejó claro que ya no está enamorada de él tras ver todo lo vivido en la isla. Ni confrontaciones, ni lágrimas sirvieron para salvar la relación: la pareja se despidió sin futuro y cada uno salió por su lado.

Claudia y Gilbert

La historia de Claudia y Gilbert fue de las más intensas de la noche. Él volcó su dolor y desilusión, ella se mostró destrozada viendo imágenes comprometidas de sus errores y tentaciones. Al final, ninguno de los dos quiso seguir junto al otro: ambos decidieron irse solos, priorizando su propio bienestar tras tanta montaña rusa emocional.

Enrique y Andrea

Entre todas las hogueras, ellos fueron los que dieron una sorpresa de amor verdadero. Tras reproches y sincerarse con la mirada al fuego, Enrique y Andrea reconocieron que siguen siendo “el amor de sus vidas” y confirmaron que se marchan juntos de República Dominicana, más unidos que nunca.

Darío y Almudena

Fue sin duda la hoguera más dura de la noche. Entre reproches y confesiones crudas, Almudena tiró la toalla tras sentirse herida y dijo adiós a la relación. Darío, también roto, aceptó irse solo después de admitir que no era feliz. Lo suyo fue un ruptura con dignidad pero sin final de cuento de hadas.