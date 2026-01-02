Cuatro logra el sorpasso a LaSexta y se convierte en la tercera cadena más vista

El último mes de 2025 ha supuesto un gran hito para Cuatro. La cadena de Mediaset cerró diciembre logrando ganar a LaSexta, tras casi 40 meses. Ambas cadenas lograron un 5,9%, aunque la de Atresmedia quedó ligeramente por debajo. Este resultado se sustenta en la consolidación de su franja de tarde, donde con 'Todo es mentira' y 'Lo sabe, no lo sabe', han mejorado sus resultados con respecto al año pasado.

También las mañanas han experimentado una considerable subida, con un disparado 'En boca de todos', presentado por Nacho Abad, que ya supera varios días al hasta ahora incombustible 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras. En 'prime time', Cuatro también ha obtenido mejor resultado que LaSexta, que destaca fundamentalmente en su primer tramo de la mañana gracias a 'Aruser@s'. El magacín dirigido y presentado por Alfonso Arús es, prácticamente desde su estreno, la gran piedra angular que sostiene la cadena.

En términos generales, Antena 3 (12,8%) volvió a ser la cadena líder en España por decimoséptimo mes consecutivo. Por su parte, La1 (12.2%) se mantuvo con excelentes resultados y siendo la segunda cadena más vista, a tan solo 0.6 puntos de distancia de la primera opción. Logra su mejor mes de diciembre desde 2022. Por su parte, Telecinco sigue sin poder remontar (8,4%).