'La revuelta' invita a una viróloga para matizar los comentarios de Eduardo Casanova sobre el VIH que generaron polémica
El programa abrió un apartado en el que David Broncano pudo charlar con la científica para desmontar las imprecisiones que había afirmado el director
Kevin Rodríguez
La semana pasada Eduardo Casanova puso sobre la mesa el VIH en 'La revuelta'. Sin embargo, lo hizo con algunas impresiciones que desataron una polémica. Por eso, anoche el programa de David Broncano dedicó un espacio a la viróloga Jara Llenas-García para que explicara mejor los conceptos.
La científica comenzó agradeciendo el espacio al programa y también que Casanova hablase sobre el tema: "Dijo muchas cosas que estaban muy bien", pero la también vicepresidenta de SEISIDA matizó.
"Es indiscutible, científicamente probado. Quienes tienen VIH y toman el tratamiento (…), no transmiten el virus por vía sexual", comentó añadiendo que para poder alcanzar el riesgo de trasnmisión cero, es necesrio que "todos los que somos, o hemos sido, sexualmente activos" se sometan a la prueba.
"Cuando sabes que lo tienes, te pones en tratamiento y puedes tener una vida plena. Si no está en tratamiento, no es indetectable y transmite la infección", señaló por último animando a la gente a hacerse la pruba "como nos hacemos la del colesterol" porque "si consiguiéramos que todo el mundo se diagnosticase y estuviese en tratamiento, acabaríamos con la epidemia".
