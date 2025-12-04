Decisión de la UER
El presidente de Israel celebra la participación del país en Eurovisión 2026
La radiodifusión europea aprueba las reformas del certamen y permite la participación de Israel, lo que desencadena la salida de varias televisiones públicas
Redacción
El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró este jueves la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de aceptar las reformas planteadas por la organización de Eurovisión y permitir la participación de Israelen el certamen de 2026, según un comunicado difundido por sus canales oficiales.
“Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que estoy total y activamente comprometido”, afirmó Herzog. El presidente añadió que espera que el concurso siga defendiendo “la cultura, la música, la amistad entre las naciones y el entendimiento cultural transfronterizo”.
Votación en la UER
Las cadenas públicas que integran la UER aprobaron este jueves en votación las reformas del festival, lo que dejó sin efecto una moción que pedía votar específicamente sobre la exclusión de Israel.
Las modificaciones aceptadas incluyen reducir de 20 a 10 los televotos del público, recuperar los jurados profesionales en las semifinales y aplicar mejoras técnicas para reforzar la seguridad ante intentos de fraude o manipulación.
Los miembros de la UER debían pronunciarse sobre si estaban satisfechos con los cambios y, ligado a ello, si era necesario votar aparte la participación de Israel. Una mayoría contundente respaldó las reformas y descartó una votación adicional.
Herzog expresó su agradecimiento a los países que apoyaron la continuidad de Israel en Eurovisión, una decisión que calificó como un gesto de “solidaridad, compañerismo y cooperación”.
Tras conocerse el resultado, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTROS) e Irlanda (RTÉ) confirmaron que se retirarán de Eurovisión 2026, tal y como habían anunciado si Israel seguía en el concurso. También se prevé la ausencia de Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), que habían condicionado su participación a la exclusión de Israel.
