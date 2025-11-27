El estreno de la última temporada de 'Stranger Things' colapsa Netflix

El estreno de la nueva temporada de la popular serie de ficción 'Stranger Things' ha llegado a colapsar este miércoles el servicio de 'streaming' de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección. Según informan revistas especializadas, el servicio se cayó a las 17.00 (hora de la costa del Pacífico estadounidense), justo cuando se estrenaba la esperada quinta temporada de la serie. La conexión estuvo inactiva durante unos tres minutos y, posteriormente, su visión continuó presentado problemas para algunos usuarios.

Según 'Variety', decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía: "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Un portavoz de Netflix señaló a 'Variety' que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos".

Antecedentes

Esta no es la primera vez que Netflix se ve saturado por el tráfico de 'Stranger Things'. En julio de 2022, Variety informó de que la plataforma no estuvo disponible durante un breve periodo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada. Los usuarios también experimentaron interrupciones de Netflix durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, uno de los primeros eventos transmitidos en directo en la plataforma.

'Stranger Things' regresa con la primera tanda de episodios de su última temporada, más de tres años después del final de la cuarta. Los nuevos episodios seguirán a los chicos del pueblo de Hawkins en su búsqueda para encontrar y matar al monstruoso Vecna. El pueblo está en cuarentena militar mientras la protagonista, Eleven (Once), se esconde de las autoridades.

'Stranger Things' se ha convertido además en la primera serie de Netflix que se ha posicionado cuatro temporadas en el Top 10 de las producciones más vistas de la plataforma simultáneamente, informó el martes la empresa de entretenimiento.

El nuevo hito de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se ha producido en vísperas del estreno de los primeros cuatro episodios de su quinta y última temporada.

Esta quinta temporada se ofrecerá en tres partes: la primera llegó el 26 de noviembre, la segunda se proyectará el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

El episodio final titulado 'The Rightside Up' se estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, siendo la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla.