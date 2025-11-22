Audiencias 21/11/2025
'De viernes' también lidera con Isa Pantoja y amplía su ventaja con 'La Voz', que cae a nuevo mínimo
El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera su franja por tercer viernes consecutivo
Redacción Yotele
'De viernes' cumplió anoche 100 programas en lo más alto del ranking de audiencias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera por tercer viernes consecutivo con la visita de Isa Pantoja y reúne a un 14,1% y 1.096.000 espectadores. Además, amplia su ventaja en casi 3 puntos sobre 'La Voz'.
Esto sucede porque el talent show de Antena 3 sigue sin tocar fondo esta temporada. 'La Voz' anotó anoche nuevo mínimo con un discreto 11,2% y 930.000 seguidores, siendo incapaz de remontar los datos que ha venido marcando en las últimas semanas.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'Gladiator' convención al 8,9% del público en La 1, mientras que 'Equipo de Investigación' (6,4%) supera con creces al cine de Cuatro (4,2%).
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: encendido de luces, talleres medievales y Murcia se Remanga
- Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos
- La Intervención del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la gestión económica