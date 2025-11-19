Audiencias 18/11/2025
El fútbol arrasa en La 1 y dispara a ‘La revuelta’, que lidera la noche con claridad
El empate de España frente a Turquía roza los 4 millones y condiciona toda la franja televisiva
Carlos Merenciano
La noche del martes quedó condicionada por el decisivo España–Turquía para el Mundial, que arrasó con un 29,4% y rozó los cuatro millones de espectadores en La 1. El potente arrastre del partido dio oxígeno inmediato a ‘La revuelta’, que se disparó hasta un 15,5% y se convirtió en la oferta líder del prime time.
La mejoría de la pública dejó a ‘Renacer’ como la segunda opción de la noche. La serie turca de Antena 3 retrocedió a un 11,3%, cediendo 0,7 puntos respecto a su episodio anterior. En el access, ‘El hormiguero’ resistió el golpe del fútbol con un 14,4%, aunque sufrió una caída notable de 2,5 puntos.
Telecinco ‘La que se avecina’ logró subir al doble dígito con un 10,1%, aunque laSexta no despuntó con su 'Batalla de restaurantes', que se quedó en un 4,6%. La comedia de Telecinco, sin embargo, no contó esta vez con el habitual empuje de ‘La isla de las tentaciones’, que cayó a un 9,5% tras perder 1,5 puntos, pues parte de su público optó por el fútbol.
La noche fue más compleja para Cuatro: ‘Código 10’ se dejó 1,4 puntos y quedó en un 6,4%. En el access, ‘First Dates’ también se vio perjudicado por la competencia y firmó un 5,6%, mientras que ‘El intermedio’ consiguió la única subida del arranque nocturno al mejorar hasta un 6,6%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.411.000 (15,5%)
Antena 3
El hormiguero: 1.895.000 (14,4%)
Renacer: 745.000 (11,3%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.273.000 (9,5%)
La que se avecina: 737.000 (10,1%)
laSexta
laSexta clave: 597.000 (4,7%)
El intermedio: 898.000 (6,6%)
Batalla de restaurantes: 380.000 (4,6%)
Cuatro
First dates: 737.000 (5,4%)
First dates: 742.000 (5,6%)
Código 10: 366.000 (6,4%)
La 2
Cifras y letras: 363.000 (2,8%)
Cifras y letras: 634.000 (4,5%)
Imma Tataranni: 179.000 (1,3%)
Imma Tataranni: 153.000 (1,6%)
LATE NIGHT
La 1
La revuelta: 343.000 (9,8%)
La revuelta: 108.000 (6,1%)
Antena 3
Renacer: 194.000 (7,9%)
Telecinco
La que se avecina: 235.000 (9,2%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 257.000 (7,3%)
Batalla de restaurantes: 132.000 (7%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 59.000 (3,3%)
La 2
Imma Tataranni: 69.000 (1,3%)
Imma Tataranni: 51.000 (1,8%)
Grantchester: 37.000 (2,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 833.000 (10,7%)
Valle Salvaje: 782.000 (10,5%)
La promesa: 919.000 (10,8%)
Malas lenguas: 1.119.000 (12,3%)
Previo fútbol: Clasificación Mundial “España - Turquía”: 1.648.000 (15,3%)
Fútbol: Clasificación Mundial “España - Turquía”: 3.968.000 (29,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.231.000 (14,6%)
Y ahora, Sonsoles: 816.000 (10,3%)
Pasapalabra: 2.013.000 (18,5%)
Telecinco
El tiempo justo: 713.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 859.000 (10,6%)
Agárrate al sillón: 771.000 (7,4%)
laSexta
Zapeando: 448.000 (5,4%)
Más vale tarde: 488.000 (6,2%)
Cuatro
Todo es mentira: 483.000 (6,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 492.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 576.000 (6,6%)
Grandes documentales: 259.000 (3,4%)
Malas lenguas: 517.000 (6,7%)
Mi casa flotante: 182.000 (2%)
Escapadas extraordinarias: 197.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 393.000 (20,3%)
Mañaneros 360: 474.000 (16,3%)
Mañaneros 360: 911.000 (11,9%)
Antena 3
Espejo público: 298.000 (12,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 892.000 (17,9%)
La ruleta de la suerte: 1.617.000 (22,7%)
Telecinco
La mirada crítica: 144.000 (8,3%)
El programa de AR: 338.000 (14%)
Vamos a ver: 529.000 (8,5%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 222.000 (15,9%)
Aruser@s: 287.000 (13,4%)
Al rojo vivo: 286.000 (8,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 12.000 (0,7%)
Alerta cobra: 24.000 (1,2%)
Alerta cobra: 59.000 (2,7%)
En boca de todos: 205.000 (6,9%)
La 2
Pueblo de Dios: 25.000 (2,9%)
Beatus Ille: 21.000 (1,8%)
El círculo mágico del arrecife: 22.000 (1,3%)
Agrosfera: 29.000 (1,5%)
Aquí hay trabajo: 23.000 (1,1%)
La aventura del saber: 20.000 (0,9%)
El viajero: 19.000 (0,8%)
Culturas 2: 16.000 (0,7%)
El viajero: 25.000 (1,1%)
El western de La 2 “Quince horcas para un asesino”: 71.000 (2,1%)
El cazador: 94.000 (1,4%)
Saber y ganar: 223.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.110.000 (24%)
Telediario 1: 1.338.000 (15,2%)
Informativos Telecinco 15h: 773.000 (8,8%)
laSexta Noticias 14h: 576.000 (7,4%)
Noticias Cuatro 1: 493.000 (7,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.948.000 (14,8%)
laSexta Noticias 20h: 725.000 (7,1%)
Informativos Telecinco 21h: 796.000 (6,2%)
Noticias Cuatro 2: 567.000 (5,6%)
Matinal
Telediario matinal: 105.000 (14,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 147.000 (12,9%)
El Matinal (Telecinco): 92.000 (8,1%)
RANKING
Diario: La 1 (16,8%), Antena 3 (13,9%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- El sospechoso de matar a su pareja en Murcia queda en libertad tras demostrar la Policía que no hay crimen
- Encendido de las luces de Navidad en Murcia: Toma forma el árbol de la Circular y regresa el Jardín de los Sueños al Malecón
- En directo: Palma-ElPozo Murcia
- La Región de Murcia bajará a cero grados esta semana
- Puente Tocinos, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: 'Hay que echarse a la calle
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades