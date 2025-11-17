Audiencias 16/11/2025
‘Mientras dure la guerra’ arrasa en La 1 y deja a ‘Gran Hermano’ sin opciones de remontar
El filme de Alejandro Amenábar lidera con un 16,2%, mientras Telecinco intenta reanimar su reality sin éxito, quedándose en un 10,7%
Redacción Yotele
Telecinco ha movido ficha para intentar rescatar a ‘Gran Hermano’ tras sus preocupantes audiencias, pero los resultados siguen sin acompañar. La cadena recurrió al debate de ‘La isla de las tentaciones’ como telonero del reality y la jugada logró suavizar la caída del programa de Ion Aramendi, que mejoró hasta un 10,7%, aunque apenas sirvió para maquillar la pérdida de casi 100.000 espectadores respecto al domingo anterior.
Mientras tanto, La 1 se impuso con claridad gracias al cine. La emisión de ‘Mientras dure la guerra’, dirigida por Alejandro Amenábar, arrasó con un 16,2% de share, superando los 1,8 millones de seguidores y convirtiéndose en lo más visto de la noche. Antena 3, por su parte, también destacó con ‘Una nueva vida’, que creció hasta el 12,3% y mantuvo su buena tendencia, quedando como segunda opción por delante de Telecinco.
El resto de cadenas también se beneficiaron de la caída del reality. ‘Salvados’ mejoró en laSexta con un 7,4%, mientras que ‘Cuarto milenio’ celebró una subida de medio punto al alcanzar un 7% en Cuatro, consolidando su fortaleza en la noche del domingo.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Mientras dure la guerra”: 1.827.000 (16,2%)
Cine “Verano en rojo”: 626.000 (11,6%)
Antena 3
Una nueva vida: 1.050.000 (12,3%)
Telecinco
El debate de las tentaciones: 1.103.000 (9%)
Gran hermano: El debate: 641.000 (10,7%)
laSexta
Salvados: 938.000 (7,4%)
Salvados: 458.000 (4,5%)
Salvados: 193.000 (3,4%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 697.000 (5,4%)
Cuarto milenio: 676.000 (7%)
La 2
Imprescindibles: 227.000 (1,8%)
Al cielo con ella: 290.000 (2,7%)
Cachitos de hierro y cromo: 126.000 (1,8%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Dragon Rapide”: 154.000 (7,2%)
Antena 3
Una nueva vida: 175.000 (7%)
laSexta
Salvados: 94.000 (3,5%)
Cuatro
Cuarto milenio: 271.000 (8,7%)
Fútbol americano: NFL “Philadelphia Eagles – Detroit Lions”: 153.000 (9,5%)
La 2
Cachitos de hierro y cromo: 70.000 (1,9%)
Cachitos de hierro y cromo: 46.000 (2,4%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Mi gran boda griega”: 1.018.000 (10,6%)
Sesión de tarde 2 “Mi gran boda griega 2”: 876.000 (9,1%)
Sesión de tarde 3 “Mi gran boda griega 3”: 933.000 (9,1%)
Aquí la Tierra: 1.521.000 (13,3%)
Antena 3
Multicine “Encontrando el amor en Navidad”: 1.209.000 (12,6%)
Multicine 2 “El baile navideño”: 959.000 (9,9%)
Multicine 3 “Navidad en el Majestic”: 895.000 (8,3%)
Telecinco
Fiesta: 844.000 (8,7%)
Agárrate al sillón: 890.000 (8%)
laSexta
La Roca: 517.000 (5,3%)
Cuatro
Fútbol americano: NFL “Miami Dolphins – Washington Commanders”: 759.000 (7,9%)
Prórroga fútbol americano: NFL “Miami Dolphins – Washington Commanders”: 755.000 (7,6%)
Home Cinema "Devorador": 405.000 (4%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 344.000 (3,6%)
Grandes documentales: 166.000 (1,7%)
Documentales de La 2: 244.000 (2,4%)
Beatus ille: 174.000 (1,7%)
Ciberdelitos: 123.000 (1,1%)
Calabria, hermosa y auténtica: 165.000 (1,3%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 125.000 (18,3%)
Vuelvo a empezar: 267.000 (13,8%)
Hasta el fin del mundo: 368.000 (10,1%)
D Corazón: 674.000 (10,2%)
Antena 3
Pelopicopata: 25.000 (3,6%)
Los más…: 81.000 (4,8%)
Los más…: 132.000 (3,7%)
Juego de pelotas: 197.000 (5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 323.000 (7,2%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 563.000 (10,4%)
La ruleta de la suerte: 1.259.000 (16,6%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 53.000 (3,1%)
Got Talent España: 283.000 (8%)
¡Vaya fama!: 476.000 (7,1%)
laSexta
Aruser@s weekend: 111.000 (9,2%)
MotoGP en Atresmedia: 417.000 (8,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 19.000 (2,7%)
¡Toma salami!: 53.000 (5,6%)
Volando voy: 118.000 (7%)
Volando voy: 351.000 (11%)
Viajeros Cuatro: 344.000 (9,1%)
Viajeros Cuatro: 435.000 (9%)
La 2
Universo UNED: 8.000 (1,5%)
Las siete maravillas del mundo antiguo: 17.000 (2,1%)
Los conciertos de La 2: 19.000 (1,4%)
Medina: 20.000 (1%)
Buenas noticias TV: 31.000 (1,4%)
Shalom: 37.000 (1,5%)
Últimas preguntas: 71.000 (2,4%)
El día del señor: 217.000 (6,1%)
Pueblo de Dios: 125.000 (3,3%)
Saber vivir: 97.000 (2,5%)
Zoom tendencias: 110.000 (2,6%)
Flash moda: 80.000 (1,7%)
El escarabajo verde: 66.000 (1,1%)
¡Qué animal!: 54.000 (0,8%)
¡Qué animal!: 74.000 (0,9%)
Saber y ganar: Fin de semana: 151.000 (1,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.057.000 (21,9%)
Telediario 1: 1.280.000 (13,5%)
Noticias Cuatro 1: 669.000 (9,8%)
Informativos Telecinco 15h: 757.000 (8,1%)
laSexta Noticias 14h: 344.000 (3,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.808.000 (14,3%)
Telediario 2: 1.788.000 (14%)
Informativos Telecinco 21h: 1.124.000 (8,9%)
laSexta Noticias 20h: 839.000 (7,6%)
Noticias Cuatro 2: 626.000 (5,6%)
RANKING
Diario: La 1 (11,7%), Antena 3 (11,1%), Telecinco (8,2%), Cuatro (6,8%), laSexta (6,1%), La 2 (2,3%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
