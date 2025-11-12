Así es el nuevo programa de televisión que arrasa en Murcia por la tarde: risas y críticas a medios de comunicación y redes sociales por las 'fake news'

La franja de la tarde en televisión lleva años convertida en un auténtico campo de batalla: desde que Telecinco se decidía a poner fin a la emisión de su histórico ‘Sálvame’, las grandes cadenas han probado todo tipo de fórmulas para quedarse con ese público huérfano de tertulias, humor y actualidad. En medio de ese terremoto hay un programa que ha conseguido abrirse paso y, curiosamente, Murcia se ha convertido en uno de sus principales bastiones.

Según los últimos datos publicados por La Osa Producciones Audiovisuales, la productora independiente fundada por los mismos creadores de 'Sálvame', Adrián Madrid y Óscar Cornejo el formato ‘Malas Lenguas’ ha vuelto a romper sus récords con más de 1 millón de espectadores y un 11,8 % de cuota de pantalla alcanzando 2,1 millones de contactos.

Pero lo realmente llamativo es su seguimiento en la Región de Murcia, donde el programa arrasó con un 21 % de cuota, convirtiéndose en líder indiscutible en ese tramo horario.

El show de tarde que triunfa en Murcia

Conducido por Jesús Cintora, este espacio se emite de lunes a viernes en una doble ventana: primero en La 2 (de 17:35 a 19:30 horas) y después en La 1 (de 19:30 a 20:30 horas) y mezcla análisis periodístico, reportajes en directo, humor y verificación de bulos con el objetivo de desenmascarar la desinformación que circula cada día en los medios y las redes sociales.

A diferencia de otros programas de actualidad, 'Malas Lenguas' apuesta por el tono desenfadado y la mirada crítica. Cintora dirige un equipo de periodistas y colaboradores que debaten las noticias del día, cuestionan titulares y ponen el foco en cómo se construyen los relatos mediáticos.

En su última entrega el programa superó a Cuatro y laSexta en la franja de tarde y rozó los datos de Telecinco, consolidándose como una de las sorpresas de la temporada. La fórmula parece estar funcionando, sobre todo entre el público joven, donde alcanza un 12,8 % de seguimiento.