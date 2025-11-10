En 'Todo es mentira'
Risto Mejide, así de contundente al valorar el nuevo disco de Rosalía: "Me parece un milagro"
El presentador de 'Todo es mentira' no se quedó en la superficialidad y analizó con detalle la nueva obra de la barcelonesa
Kevin Rodríguez
El nuevo disco de Rosalía está dando mucho de que hablar. La cantante ha dejado boquiabiertos a público y crítica con su giro a la lírica. Tal es el interés que esta noche se espera guerra de audiencias con su visita a 'La revuelta', que ha obligado a 'El Hormiguero' a recurrir a Andy, de Andy y Lucas tras su polémica separación musical.
En medio de este mar de opiniones sobre el nuevo trabajo de la catalana, Risto Mejide se ha pronunciado sobre el mismo en 'Todo es mentira': "Yo no me voy a quedar en si me ha gustado o no me ha gustado porque me parece muy reduccionista y creo que eso es de primero de jurado: el no poner tus gustos por encima de tus opiniones".
"Creo que mi valoración del disco es que es un agujero de gusano que desde la teoría de la relatividad de Einstein manejan que dos puntos del universo que en principio están a años luz pero que de repente, por las ecuaciones de Einstein, uno puede entrar por un sitio y aparecer en otro. Creo que gracias a este disco, le guste a la gente más o menos, mucha gente está apareciendo de repente en el siglo XVII y XVIII y descubriendo un Vivaldi, un Hendel, un Bach... Seguramente música que no habría escuchado de otra manera y ya solo eso me parece un milagro. Así que gracias Rosalía por este milagro", ha sentenciado.
Así, el presentador ha mostrado por fin su valoración del disco de la artista, que ha escuchado durante el fin de semana "a conciencia" para poder opinar esta tarde.
- Una cafetería de Murcia invita a un millón y medio de personas a disfrutar de un descuento para dos si su apellido es 'Martínez'
- Fallece Mercedes Gómez, directora de Enfermería del Área IV durante la pandemia
- El Real Murcia renace con un triunfo ante el Nástic (3-2)
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Obramat sigue expandiéndose con un nuevo almacén en Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- La Fremm gana el pulso a la Inspección de Trabajo con los profesores de cursos formativos