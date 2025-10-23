Un joven de Barcelona confiesa en 'First Dates' que no sabe dónde está Murcia: ''¿En Mallorca?''

Hace ya un tiempo que la broma de que “Murcia no existe” se ha convertido en un chascarrillo recurrente en redes sociales. Pero parece que el asunto ya está pasando de castaño a oscuro y lo que comenzó como un meme inocente ahora tiene reflejo en la realidad: todavía hay quien no sabe ubicar Murcia en el mapa de España.

Esta sorprendente conclusión se desprende de uno de los últimos episodios de ‘First Dates’, el programa de citas de Cuatro, en el que una conversación entre dos jóvenes (uno de Murcia y otro de Barcelona) han protagonizado una escena que pone de manifiesto que hay ciertos aspectos de la cultura general como el mapa político que no hay que dar por sentados.

Una cita entre polos opuestos

La velada empezó como tantas otras en el restaurante del amor. Jorge, un joven de 22 años, estudiante y social media murciano, se definía ante las cámaras como un “clean-cani”, es decir, “un cani arreglado y coqueto”. “Soy el favorito de cualquier suegra”, dijo entre risas explcando que estaba buscando a alguien divertido, extrovertido y con quien compartir gustos musicales.

First Dates Raul / First Dates

Su cita fue Raúl: un auxiliar de enfermería de 20 años, natural de Barcelona, amante del techno y con el sueño de vivir un tiempo en Alemania. Desde el principio, sus personalidades chocaron. Jorge reconoció que no le atraía físicamente,y Raúl admitió que le recordaba a un amigo suyo y que “no era su estilo”.

"Voy a quedar de inculto, pero no ubico Murcia ni en el mapa”

Durante la cena hablaron de música, viajes y estilo de vida. Jorge intentó romper el hielo invitando a Raúl a conocer su tierra natal: “Hace un calor horroroso, pero tienes que ir”. Fue entonces cuando el catalán dejó a toda Esppaña con la boca abierta al confesar: “Voy a quedar de inculto, pero no ubico Murcia ni en el mapa.”

La reacción del murciano fue inmediata: “¿Perdón? Murcia está abajo a la derecha.” Pero la confusión no terminó ahí. Raúl, todavía dudando, preguntó con total naturalidad: “¿En Mallorca?”

Cita en First Dates / First Dates

El rostro de Jorge lo decía todo. Intentó explicarle que “Mallorca es una isla y Murcia está debajo de la Comunidad Valenciana”, pero viendo que no había manera, zanjaba el asunto con un “Luego buscas fotos”.

El momento, emitido en Cuatro y compartido en redes, se volvió viral en cuestión de horas. Las risas del público contrastaron con la resignación de los protagonistas, que ya daban por perdida cualquier posibilidad de conexión. “No creo que haya química sexual”, llegó a decir Jorge ante las cámaras.

Al final los dos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita y reconocieron que, más allá de las diferencias geográficas, sencillamente no tenían ninguna química.