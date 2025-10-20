Una expulsión entre lágrimas, un ‘beso de la traición’ y nuevas nominaciones: agitada noche en 'Supervivientes All Stars'

Noche de máxima tensión y emociones en ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’. La gala presentada por Sandra Barneda dejó una expulsión histórica y una de las votaciones más reñidas de la edición. Entre Gloria Camila, Jessica Bueno, Carlos Alba y Tony Spina, la audiencia tuvo que decidir quién abandonaba definitivamente los Cayos Cochinos en una velada marcada por la tormenta y la emoción.

El primero en respirar tranquilo fue Tony Spina, que se convirtió en el primer salvado de la noche. Poco después, Carlos Alba también logró permanecer en el concurso, dejando el duelo final entre Gloria Camila y Jessica Bueno, amigas inseparables desde el inicio del programa. Ambas no pudieron contener las lágrimas al saber que una de ellas tendría que marcharse. “Esto sin ti no hubiera sido lo mismo, si la gente supiera la vida que has llevado y lo fuerte que has sido… tienes que sentirte muy orgullosa de la mujer que eres”, le decía Jessica, visiblemente emocionada, a lo que Gloria respondía: “Sabes lo orgullosa que estoy de ti, has sabido reencontrarte y tienes que estar muy orgullosa de quién eres”.

Con el ambiente completamente sobrecogido, Sandra Barneda advirtió que se trataba de la expulsión “más igualada de toda la edición”, con récord de votos en la app de Mediaset Infinity. Finalmente, el público decidió salvar a Jessica Bueno, dejando a Gloria Camila fuera del concurso. Entre lágrimas, la hija de Ortega Cano abrazó a su compañera asegurando que se alegraba profundamente por ella: “Cómo me alegro, para que te des cuenta de lo que vales, deja de subestimarte, quiérete”. Jessica, rota por la emoción, le respondía: “Te tenías que haber quedado tú”. Antes de despedirse, Gloria Camila cumplió con la tradición del “beso de la traición”, otorgando su punto extra de nominación a Carlos Alba, en una noche que marcó oficialmente el inicio de la recta final del reality.

Tras la emotiva expulsión, los concursantes se enfrentaron al juego de líder, una prueba decisiva en la que Jessica Bueno se alzó con la victoria, consiguiendo el collar por primera vez en esta edición. “Va por vosotros, sois la fuerza de mi vida”, dijo dirigiéndose a sus hijos entre lágrimas, todavía con la emoción del duelo vivido minutos antes.

Ya en la ronda de nominaciones, los supervivientes volvieron a mostrar sus estrategias y rivalidades. Rubén Torres nominó a Miri Pérez-Cabrero por considerarla “una gran competidora” y temer seguir midiéndose con ella. Miri, por su parte, optó por Tony Spina, con quien ha protagonizado varios enfrentamientos. Adara Molinero nominó también a Miri “por las diferencias que aún arrastran”, mientras que Carlos Alba eligió a Tony “por descarte”, asegurando que en esta fase “hay que quitarse a los fuertes”. Por último, Tony Spina señaló a Carlos, acusándole de “hablar mucho detrás de cámaras”.

El empate entre Carlos, Tony y Miri obligó a Jessica Bueno, como líder, a desempatar y anunciar su nominación directa. “Saco a Tony de la nominación”, explicó antes de elegir a Rubén Torres como su nominado directo.

Así, la lista definitiva de nominados de la semana en ‘Supervivientes All Stars’ queda formada por Rubén Torres, Miri Pérez-Cabrero y Carlos Alba, tres concursantes que se jugarán su continuidad en una recta final que promete más emociones, alianzas rotas y nuevos giros inesperados en los Cayos Cochinos.