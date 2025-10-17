Las delitos y polémicas del fallecido Emilio Rodríguez Menéndez y su bronca con Belén Esteban

Emilio Rodríguez Menéndez, nacido el 16 de octubre de 1950 en Madrid y fallecido el mismo día de 2025, a los 75 años, ha muerto en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, tras semanas de hospitalización por una enfermedad prolongada. Su adiós pone punto final a una vida profesional cargada de controversias, casos mediáticos y escándalos que eclipsaron incluso sus éxitos como abogado.

El nombre de Rodríguez Menéndez se asoció durante décadas a batallas mediáticas en tribunales y en la prensa del corazón. Fue abogado de personajes como El Dioni, Nieves Soldevilla (“la dulce Neus”), y Antonio David Flores, entre otros. En el caso de Antonio David, llegó a demandar por 1.000 millones de pesetas a Rocío Jurado tras ser llamado “maltratador” en un programa televisivo, aunque ese litigio fue finalmente desestimado, dejando una deuda millonario al exguardia civil para pagar las costas del juicio.

Una de sus polémicas más resonantes ocurrió en 1997, cuando publicó una supuesta entrevista y fotografías de Antonio Anglés, el presunto asesino de las niñas de Alcàsser, en Argentina. La exclusiva resultó ser un montaje: las fotos no eran de Anglés sino de un modelo. También fue propietario de la revista Dígame, especializada en prensa sensacionalista, donde vertía acusaciones contra figuras públicas: acusó a famosos de prostitución, pederastia o acoso, y en ocasiones usó imágenes polémicas para alimentar titulares.

Su carrera no estuvo exenta de episodios oscuros. Intentos de asesinato lo marcaron: en 1999 sufrió un atentado por encargo de su entonces esposa Laura Fernández, aunque finalmente solo resultó herido. Su esposa había querido pagar 50 millones de pesetas para acabar con su vida.

Fue condenado por estafa en 2014 por el uso de un negocio ficticio de compraventa de petróleo en Argentina; la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a cuatro años de prisión, por estafa agravada, usurpación de funciones e intrusismo profesional, con una indemnización para las víctimas que superó los 120.000 €. Durante su carrera, también protagonizó fugas: en 2008 huyó a Argentina aprovechando un permiso penitenciario, y retornó a España cuando algunas de sus condenas ya habían prescrito, evitando su entrada en prisión.

También protagonizó enfrentamientos televisivos con personajes de la prensa rosa como Belén Esteban, hacía declaraciones incendiarias y cultivaba una reputación de figura pública polémica. En un Deluxe del año 2010, sin presencia en plató, pero conectando en directo desde Argentina, llegó a llamar "la princesa de los cuernos" a la colaboradora, después de espetarle que "como usted es una analfabeta y una inculta, lo único que puede hacer es tocarse el coño, que se lo tocaba bien el señor Jesulín".