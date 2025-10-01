Regreso
RTVE rescata 'La pirámide' con Itziar Miranda y le da una nueva oportunidad en la sobremesa
El concurso vuelve a la parrilla para hacer dupla con 'Saber y ganar' en La 2
Redacción Yotele
'La pirámide' vuelve a RTVE semanas después de su retirada de La 1. Itziar Miranda volverá a poner a prueba a los concursantes, esta vez en La 2 y como talonera de 'Saber y ganar'.
Fue ayer cuando el concurso volvió a la parrilla de la segunda cadena pública a las 13:50 horas y sin previo aviso, para emitir la veintena de entregas que quedaron pendientes en verano.
'La pirámide' llegó este verano a La 1 para cubrir el hueco que había dejado 'La familia de la tele' y 'El club de La Promesa', pero sus pobres resultados hicieron que la cadena retirase el concurso de su parrilla.
El formato de Globomedia promedió un pobre 5,6% durante su transcurso en La 1. Ahora, busca mejor suerte en la segunda cadena de TVE, donde se emitirá de lunes a viernes antes del concurso de Jordi Hurtado.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- Murcia estrenará el primer hotel 5 estrellas en primavera
- La Región amanece en aviso por lluvias y tormentas tras el paso de la borrasca Gabrielle
- Uno de cada tres puestos es ilegal en el mercadillo de la Ciudad de la Justicia
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina