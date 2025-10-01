Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Directo al grano'

Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"

El copresentador y la política se enzarzaron en un debate durante el programa

Gonzalo Miró en 'Directo al grano' / Andrea Levy en 'En boca de todos'

Gonzalo Miró en 'Directo al grano' / Andrea Levy en 'En boca de todos' / LA 1 / CUATRO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Gonzalo Miró y Andrea Levy se engancharon esta tarde en 'Directo al grano' a causa del PP. El programa abordaba el apoyo de los populares a una medida de Vox para que los centros municipales informen a las mujeres que pidan información acerca del “síndrome postaborto”.

Esther Palomera fue la primera en opinar: "En vez de Partido Popular tiene que llamarse VOX. Hay mala fe hacia las mujeres e ignorancia. Son una panda de ignorantes. El PP está en pleno viaje al centro".

A la opinión de la periodista se sumó el comentario del copresentador: "Su viaje al centro comenzó hace mucho tiempo, está siendo eterno". "Bueno… Algunos hemos sido del centro siempre. Vamos a ver", respondía Andrea Levy desatando la risa de Miró.

"A mí no me hace gracia lo que he dicho", se defendía la política, provocando de nuevo las risas de Gonzalo Miró: "A mí sí". "¿Te ríes de que sea del centro?", saltó de nuevo Levy. "Yo al PP nunca lo he visto en el centro", comentaba Miró. "No lo habrás visto tú y por eso le estarás dando muchas vueltas", se quejaba de nuevo la madrileña. "Por eso me río", sentenció el copresentador.

