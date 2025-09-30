Gala 4
'MasterChef Celebrity' vivió doble expulsión en una gala llena de lágrimas
El concurso despidió a Jorge Luengo y Masi Rodríguez
Redacción Yotele
La décima edición de 'MasterChef Celebrity' vivió anoche una gala cargada de tensión, emoción y sorpresas, que culminó con una doble expulsión.
Desde los primeros minutos del programa quedó claro que no sería una noche cualquiera. Los aspirantes compitieron bajo presión en varios retos, desde pruebas de exteriores con ingredientes especiales hasta la tradicional eliminación, donde la batalla por quedarse resultó feroz.
En el momento de la expulsión, Jorge Luengo y Masi Rodríguez abandonaron las cocinas muy emocionados. "Ha sido una experiencia súper bonita", declaró la influencer. "Me gustaría que ganase Mariló o Alejo" se atrevió a pronosticar el mago.
Aunque fue la despedida de Masi la que provocó lágrimas entre sus compañeros. Con estas dos expulsiones, las cocinas quedan ahora con menos concursantes a medida que se va acercando la recta final y la repesca.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal
- A Miguel Induráin le ‘roban’ la bici
- Solvia saca a la venta pisos a estrenar en la Región de Murcia desde 59.000€ y con piscina
- Adiós a la lejía: el limpiador hecho en Murcia con oxígeno activo que deja tu casa como nueva por menos de 2 euros