Casting
Beatriz Luengo y Mario Vaquerizo, primeros confirmados de la segunda temporada de 'Maestros de la costura Celebrity'
Luis de Javier se une al trío de jueces, sustituyendo a Palomo Spain
Redacción Yotele
'Maestros de la costura Celebrity' estrenará próximamente su segunda temporada y ha anunciado ya a sus seis primeros concursantes. El talent show promete espectáculo y humor para sus nuevos episodios, que verán la luz, probablemente a inicios del próximo año.
Beatriz Luengo será una de las aprendices de la nueva temporada. La cantante, compositora y actriz se enfrenta a este reto tras ser galardonada con un Grammy Latino.
Con ella coincidirá Silvia Marty, que trabajó con Luengo en 'Un paso adelante'. La actriz se pondrá a cocer tras una extensa carrera en teatro y televisión. En el programa de costura también participará la expareja de Alejandro Sanz, Jaydy Michel.
Otra de las grandes incorporaciones es el showman Mario Vaquerizo. Además, los gemelos Edu y Jorge Román, modelos también forman parte de la nueva temporada.
Además del casting, esta nueva temporada traerá novedades en su jurado con la incorporación de Luis de Javier, que sustituye a Palomo Spain tras su renuncia. El diseñador barcelonés acompañará en esta edición a los ya veteranos y habituales del formato Lorenzo Caprile y María Escoté.
A todo ello hay que sumarle la experiencia de Raquel Sánchez Silva, que continúa a los mandos del programa. Queda por descubrir a los otros seis concursantes restantes.
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- La semana comenzará con tormentas en la Región de Murcia
- El Algeciras deja al Real Murcia de Etxeberria a la deriva
- El exhuracán Gabrielle llegará este lunes a la Región con alertas amarilla y naranja por tormentas
- Un cita por internet acaba en secuestro: un vecino de Lorca, hallado atado, golpeado y abandonado en Totana
- Baby boom' murciano en las redes
- Mi ciudad eras tú
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales