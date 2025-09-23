'First Dates' reúne a un soltero de Murcia con una mujer a la que abandonó hace años: "Cuando volví a Murcia conocí a otra mujer'

En la actualidad todos estamos familiarizados con el término ghosting: esa práctica que consiste en desaparecer de la vida de alguien dejando de responder a sus mensajes sin dar explicación alguna. Aunque solemos asociarlo a las aplicaciones de citas y al contexto digital actual, lo cierto es que no es algo nuevo. Así lo ha demostrado uno de los últimos episodios de First Dates, el programa de Cuatro que regresó este lunes 22 de septiembre con una nueva batería de citas y que ha dejado una de las escenas que ya toma camino para ser una de las más comentadas de la temporada.

Los protagonistas fueron Raquel, una dentista jubilada de 80 años residente en Valencia y apasionada de los boleros, y Pedro, un agente comercial murciano de 88 años. Lo que parecía una cita más en el restaurante de Carlos Sobera pronto se tranformaba en un inesperado flashback del pasado.

El programa de Carlos Sobera propicia el reencuentro

Nada más verle, Raquel se mostraba sorprendida: “Yo te conozco, claro que te conozco Pedro. No puede ser esto posible. ¡Qué casualidad!”. Al principio ninguno de los dos lograba dar con la tecla de dónde se conocían, pero la incógnita se resolvía poco después, una vez sentados a la mesa. La soltera explicaba que se habían conocido chateando y que incluso llegaron a comer juntos en el puerto de Sagunto. Después de aquel encuentro, ella había seguido saludándole durante un tiempo hasta que él dejó de responder de un día para otro.

Pedro entre gestos de incomodidad, terminaba admitiendo por qué había abandonado repentinamente el vínculo con Raquel: “Dejé de hablarle porque cuando volví a Murcia conocí a otra mujer”.

Lejos de mostrar rencor, Raquel reconocía que siempre lo había parecido un caballero y decidía seguir con la velada naturalmente . Incluso se animó a cantar una versión de 'Si nos dejan' de Luis Miguel, con la que consiguió impresionar a su acompañante: “Canta bien. Tiene la voz bonita. No me importara tener una segunda cita para ver cómo conectamos”.

En la decisión final los dos coincidían en darle otra oportunidad a este reencuentro inesperado: “Me gustaría tener una segunda cita”. Pedro también aceptaba pero con un talante más prudente: “Me alegro de haber coincidido con ella y sí, tendría una segunda cita y ver la historia y la vida lo que nos depara”.