Audiencias 20/09/2025
'Bailando con las estrellas' se mantiene fuerte y Joaquín se hunde, superado por La 1 y Cuatro
'Emparejados' vuelve a bajar y ya pierde más de 5 puntos desde su estreno
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su segunda gala. El programa de Jesús Vázquez perdió seguimiento, pero se mantiene con fuerza al anotar un 12,4% y 859.000 espectadores, siendo la única oferta en superar los dos dígitos.
Por su parte, La 1 queda en segunda posición con la película 'La proposición', que anota un 9,7% y 860.000 seguidores. Le sigue Cuatro, que con el film 'A sangre fría' consigue un 8,7% y 767.000 televidentes.
Ambas ofertas superan a 'Emparejados', que continúa su caída por segunda semana consecutiva y queda en cuarta opción. El programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido anota mínimo y se conforma con un 7,9% y 634.000 adeptos.
En última opción, 'laSexta Xplica', que firma un buen 6,3% y 452.000 espectadores.
- La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- Un peón del metal en Guipúzcoa gana más que un ingeniero en Murcia
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- Comer por menos de 13€ en Murcia: bebida, aperitivo y principal en este mítico restaurante
- Un Real Murcia muy vulgar salva un punto en el minuto 94
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880