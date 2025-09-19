Henar Álvarez y Miguel Lago, ganadores de los Óscars del humor 2025 con un emotivo homenaje y premio especial a Chiquito de la Calzada

La comedia vuelve a ser protagonista en los Óscars del humor 2025, los galardones que reconocen a los profesionales más destacados del género en los últimos meses. Un evento presentado por Tony Melero y Nacha la Macha que reconoció a título póstumo la trayectoria del inolvidable Chiquito de la Calzada, con un bonito homenaje en el Teatro Soho de Madrid, junto a la sede del Círculo catalán de Madrid, organizado por Pedro Martínez Pastor, director de El Acanto producciones, e Isabel Roba.

El malagueño triunfó ya en su madurez como integrante de 'Genio y figura, el mítico programa de Antena 3, presentado primero por Pepe Carrol y por Bertín Osborne después. Tras su participación en el espacio, dio su gran salto a la fama y se convirtió en uno de los humoristas más conocidos de España. Gregorio Esteban Sánchez, como se llamaba en realidad, fue mucho más que un cómico. Con un estilo absolutamente inconfundible, creó un lenguaje propio con icónicas frases como "Por la gloria de mi madre", "¡Eres un torpedo!", "¿Te das cuen?", "Fistro, pecador de la pradera", "Hasta luego, Lucas" o "¡Al ataquer!".

Aunque el próximo 11 de noviembre se cumplen ocho años de su muerte, las frases de Chiquito de la Calzada siguen estando muy presente en el imaginario popular y en las conversaciones de la gente en la calle.

Además del célebre protagonista de películas como ‘Aquí llega Condemor', los Óscars del humor reconocieron este año el talento y la trayectoria de Henar Álvarez, presentadora de 'Al cielo con ellas' en La 2, por su capacidad para comunicar y modernizar la comedia en televisión.

"Nos alegra mucho que os hayáis fijado en un programa tan pequeño. Empezamos en RTVE Play y saltamos muy rápido a La 2. Estamos contentísimas, sobre todo porque el nuestro es el único que está preservado por una mujer", dijo tras recoger su gabardina. La madrileña se encubres de gira por España su espectáculo "La chochoctora.

Miguel Lago recogió un premio tanto por su espectáculo teatral como por 'La noche golfa', el espacio que presenta en Telemadrid y lanzó un mensaje de conciliación en un momento especialmente polarizado: "Estamos demasiado enfadados y los cómicos tenemos la obligación de rebajar el tono, de que el suflé baje y que el teatro sirva para unirnos".

Los Óscars del humor 2025 también premiaron a otros destacados profesionales de la comedia como Juan Dávila, Xavier Deltell, Goyo Jiménez, Eva Cabezas y Carolina Noriega, entre otros.