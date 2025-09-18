La cadena ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, ha anunciado este miércoles la retirada "indefinida" del Jimmy Kimmel Live, uno de los 'late night' más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

"El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", declaró Kimmel.

La decisión se ha producido momentos después de que la compañía Nextstar, una de las mayores propietarias de cadenas de televisión de Estados Unidos, anunciase que retirarían el programa de Kimmel de sus parrillas. "Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y sustituirá el programa por otra programación en sus mercados afiliados a ABC", reza el comunicado de la compañía.

"Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional, y no creemos que reflejen el espectro de opiniones, puntos de vista o valores de las comunidades locales en las que nos encontramos", ha declarado el presidente de radiodifusión de Nexstar, Andrew Alford, en dicho comunicado.

Asimismo, el responsable departamental de la compañía ha afirmado que "seguir ofreciendo a Kimmel una plataforma de emisión en las comunidades a las que prestamos servicio simplemente no redunda en interés público en este momento, y hemos tomado la difícil decisión de sustituir su programa en un esfuerzo por dejar que prevalezcan las mentes más frías mientras avanzamos hacia la reanudación de un diálogo respetuoso y constructivo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la decisión, expresando sus "felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer". "Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible", ha afirmado en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.

En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca ha animado a la cadena NBC a retirar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers, que presentan otros dos prominentes 'late shows' y mostraron su descontento por la desaparición del segmento de Colbert.

Censura en tiempo real y reaaciones

El comentario fue calificado como "enfermizo" por Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), durante una entrevista transmitida este miércoles con un podcaster, en la cual advirtió que podrían tomar acciones legales contra la televisora.

"Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante", comentó Carr. "Ellos tienen una licencia garantizada por la FCC, y eso viene con una obligación de operar en el interés público", dijo Carr, en lo que se ha interpretado como una amenaza a la continuidad de la cadena.

En seguida, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) informó en un comunicado que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar "ofensivo e insensible" el monólogo del humorista, y que darle espacio "simplemente no atiende al interés público"

Carr agradeció a Nexstar en X "por hacer lo correcto", al tiempo que ABC anunciaba que "En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente".

El humorista no se ha pronunciado aún, pero el público que hacía fila para grabar el programa este miércoles en Los Ángeles recibió la noticia como un balde de agua fría. "Donald Trump trata de callar cualquier programa en la televisión que habla en su contra", dijo Tommy Williams, un trabajador portuario oriundo de Florida. "No estamos perdiendo nuestro derecho de ver lo que queremos ver, sino que estamos perdiendo nuestra libertad de expresión. Esto es algo que pasa en Rusia, Corea del Norte y China, tener canales del Estado", agregó el hombre de 51 años.

Trump, por su parte, conmemoró la suspensión en su red Truth Social.

Políticos del partido demócrata, así como figuras del espectáculo cuestionaron la remoción del popular programa. "El partido republicano no cree en el libre discurso. Te censuran en tiempo real", escribió en X el gobernador de California, Gavin Newsom. "Esto no es correcto", dijo el actor y director, Ben Stiller, también en X.

El sorpresivo anuncio llega dos días después de que Trump demandara al New York Times por 15.000 millones de dólares acusándolo de ser "un auténtico 'portavoz' del Partido Demócrata de izquierda radical". Trump ha intensificado su hostilidad contra los medios tradicionales desde su regreso a la Casa Blanca con multimillonarias acciones legales que según detractores buscan intimidar a la prensa.

En medio de la arremetida, la cadena CBS dijo en julio que el programa del humorista Stephen Colbert saldría del aire el año que viene. El anuncio llegó después de que Colbert criticara un acuerdo millonario entre Trump y Paramount, compañía aliada de CBS, para poner fin a una demanda del Presidente.