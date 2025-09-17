Asesores
'La Voz Kids' pesca en 'OT' y Eurovisión a sus nuevas asesoras para la próxima edición
Leire Martínez y Melody se unen al plantel de asesores, al que también se suman Becky G y Antoñito Molina
Redacción Yotele
'La Voz Kids' se fija en 'OT' y Eurovisión para su próxima temporada en Antena 3. El talent show, que previsiblemente se emitirá en primavera, ya había desvelado a sus coaches, pero ahora ha hecho oficial a los asesores que les acompañarán durante los asaltos y las batallas.
Leire Martínez, que actualmente es jurado de 'OT' hará tándem con Edurne; Melody, que ganó protagonismo con su victoria en el Benidorm Fest y su participación en Eurovisión, acompañará a Luis Fonsi; Becky G será la asesora de Ana Mena; y Antoñito Molina formará pareja con Antonio Orozco, tal y como adelanta ABC y ha verificado YOTELE
Antes de la versión 'Kids', Antena 3 ofrecerá una nueva temporada de 'La Voz' adultos, que se estrena el próximo viernes a las 22:00 horas con Malú y Pablo López como repetidores y Yatra y Mika como debutantes.
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Detenido un sexagenario por matar a cuchilladas a su esposa en su casa de Cartagena
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- Educación buscará en empresas a profesionales para dar clases en FP
- En directo | La Fuensanta ya camina por el Barrio del Progreso
- ¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos el día de la Romería en Murcia?