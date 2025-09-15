'Directo al grano' llegó a La 1 con el acoso a una de sus reporteras y Óscar Puente como reclamo

TVE estrenó esta tarde 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró. La nueva apuesta de la pública ocupó el hueco del primer tramo de 'Malas lenguas' y Jesús Cintora con una estructura dinámica y ágil, en clara consonancia con el título del programa.

Los presentadores ni siquiera hablaron del propio estreno, sino que se limitaron a dar la bienvenida a los espectadores para luego ir 'Directo al grano':

"Muy buenas tardes son las 15:54 horas. Un equipo de 'Directo al grano' se cuela en el momento más álgido de los disturbios entre manifestantes y policía en la etapa final de La Vuelta y consigue imágenes esclarecedoras. Una final que se canceló por las protestas que denunciaban el genocidio en Gaza y que ha echado más gasolina a la crispación política".

Eran las primeras palabras de Flich, que seguidamente daba paso a su reportera para ampliar la información.

Más adelante, el programa mostró el acoso que sufrió Esther Yáñez, colaboradora del programa, mientras cubría el evento ultra que Vox celebraba ayer en Madrid con líderes europeos de ultraderecha.

A continuación se mostraban las imágenes de la reportera rodeada de simpatizantes del partido de extrema derecha cargando contra TVE: "Sois unos rojos de mierda", "sois unos corruptos", "cómo os gusta manipuladores de mierda, ¿eh?", decían los asistentes que después se unieron para gritar "fuera" a la periodista. "El micrófono no se toca, por favor", pedía la reportera.

Por último, Óscar Puente visitó el programa en su estreno para hablar sobre la actualidad política, explicar la situación de la puntualidad de los trenes y hasta cargar contra Ione Belarra - que había sido entrevistada por videollamada anteriormente - por discrepancias a la hora de analizar la situación de España como país.