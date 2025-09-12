Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Supervivientes All Stars' escoge a su primer expulsado definitivo y nombra a los nuevos nominados, con una favorita entre ellos

Kike Calleja se convierte en el primer concursante en abandonar la aventura en Honduras tras perder frente a Fani.

Fani y Kike Calleja en 'Supervivientes All Stars'.

Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

La primera gran expulsión de 'Supervivientes All Stars' ya es una realidad. Kike Calleja se convirtió este jueves en el primer concursante en abandonar la isla, después de que la audiencia decidiera salvar a Fani Carbajo en el duelo de barro que sellaba la eliminación entre ambos. Noel Bayarri había logrado librarse en la primera ronda, dejando el destino final entre sus dos compañeros.

Muy emocionado, Calleja agradeció al programa y a sus compañeros la experiencia, asegurando que había disfrutado “una aventura aún más dura que la anterior” y dedicando un sentido mensaje a su mujer, Raquel Abad, visiblemente emocionado. “Estoy tranquilo y agradecido, ha sido un lujo volver a vivir esto”, aseguró el periodista antes de despedirse.

La salida, sin embargo, no fue definitiva de inmediato. Jorge Javier Vázquez le comunicó un giro inesperado: el “beso de la traición”. Un privilegio que le permitía dar un punto directo a uno de sus compañeros para las nominaciones de la noche. Sin dudarlo, Calleja eligió a Sonia Monroy, sellando su decisión con un beso en la frente.

Después llegaría la disputa por el liderazgo en ambas playas, con victorias de Miri en Playa Armonía y Gloria Camila en Playa Caos. Ellas fueron las encargadas de sumar un nominado extra a las votaciones de sus equipos. En la primera playa, el grupo colocó en la cuerda floja a Adara Molinero, mientras que Miri nominó directamente a Tony Spina. En la segunda, la más señalada fue Elena Rodríguez, y Gloria Camila añadió a Iván González.

De esta forma, la lista de nominados definitivos de la semana queda configurada por Adara Molinero -que suele ser favorita en los realities en los que participa-, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González. Ellos se someterán a la decisión del público en la próxima gala, que marcará la segunda gran salida de la edición.

