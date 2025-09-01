Regreso polémico
‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate
Nacho Abad regresó al frente del programa con Noelia Núñez como nueva tertuliana y con la polémica que rodea a Sarah Santaolalla como primer asunto de discusión
Carlos Merenciano
‘En boca de todos’ ha estrenado este lunes su quinta temporada en Cuatro. El programa ha regresado con Nacho Abad al frente tras sus vacaciones y con una renovada línea gráfica en logotipo y rótulos. A esta novedad se ha sumado la incorporación de Noelia Núñez, exdiputada del PP en Fuenlabrada, que se suma al equipo de tertulianos después de abandonar la política el pasado mes de julio tras conocerse que falseó su currículum.
El arranque del curso estuvo marcado por el debate sobre Sarah Santaolalla, colaboradora habitual del programa, que hace unos días fue noticia en ‘Mañaneros’ por afirmar que “hay que ser muy idiota” para seguir creyendo en el Partido Popular. Desde el PP interpretaron sus palabras como un insulto a sus votantes y su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, llegó a exigir su despido de RTVE, comparándola incluso con la trama del caso Koldo.
Nacho Abad y Antonio Naranjo coincidieron en que De los Santos se equivocó y que debería disculparse por sus declaraciones. Naranjo, no obstante, advirtió a la propia Santaolalla de que no se deje “utilizar” para las batallas políticas porque “tú sales también dañada”. Por su parte, Marta Nebot denunció que la colaboradora está siendo señalada “por ser mujer, joven, guapa, llamativa y provocadora”, mientras que Noelia Núñez consideró sus palabras “francamente desafortunadas” y pidió “un poquito de respeto” a los votantes del PP.
El debate cerró con Nacho Abad anunciando que este martes Sarah Santaolalla estará en plató para dar explicaciones, y que ha invitado a Jaime de los Santos para que intervenga y pueda disculparse públicamente con la tertuliana desde el propio programa de Cuatro.
