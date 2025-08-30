En redes sociales
El presidente de RTVE lanza un mensaje muy contundente tras los ataques a Sarah Santaolalla: "No sobra nadie"
José Pablo López ha publicado un comunicado para defender a los profesionales que trabajan y colaboran con RTVE de las críticas recibidas
Kevin Rodríguez
José Pablo López, presidente de RTVE ha lanzado un comunicado siendo muy tajante sobre las críticas que recibe la corporación, "algunos de sus profesionales y colaboradores/as", tras los ataques de Sarah Santaolalla, de quien el PP llegó a pedir su cese en una nota de prensa.
"No son algo casual sino causal", argumenta el presidente al inicio del comunicado, explicando que esas causas "tienen que ver con nuestra mayor competitividad y con la promoción del debate político plural desde la tele y la radio pública" y señalando "causas empresariales y políticas".
López defiende la labor de RTVE, que apuesta por el pluralismo político acudiendo a muchas opiniones: "todas las que respetan la democracia y los derechos humanos", aclara. Además, afirma que la corporación está llevando a cabo una "agenda propia" "contra el control de la información".
En el comunicado, el dirigente asegura que "RTVE no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos más básicos, debe estar a la vanguardia de su defensa" y que el ente público "tiene como misión promover un auténtico debate democrático y plural".
Por último, defiende la labor de los profesionales vinculados a la casa que están recibiendo ataques constantes con un mensaje muy contundente: "En RTVE no sobra nadie (...) Por todo esto, cada día más gente conecta con RTVE".
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido
- Se jubila Ricardo: Un adiós dulce y amargo en San Antón
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- El Real Murcia no recoge el guante lanzado por Toni Villa
- Fallece Josefa, la primera persona vacunada contra el covid en la Región
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene