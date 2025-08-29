Nueva temporada
El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario
laSexta ha anunciado la fecha de estreno de su programa más longevo
Redacción Yotele
Con el final del periodo estival, la parrilla televisiva inicia su nueva temporada y uno de los regresos más esperados es sin duda el de El Gran Wyoming al frente de ‘El Intermedio’. Según ha confirmado laSexta, el programa emblemático volverá a sus noches el lunes 1 de septiembre, emitiéndose a partir de las 21:30 horas.
La cadena ha lanzado una promo estilo ‘Misión Imposible’, en la que Wyoming camina triunfante tras una explosión, acompañada por la enérgica frase: "Más rebelde. Más valiente. Más provocador. Más crítico, ¡más necesario que nunca!".
El regreso también incluye el retorno del equipo habitual —Sandra Sabatés, Thais Villas, Dani Mateo, Andrea Ropero, Isma Juárez y Cristina Gallego— y suma una gran novedad: un nuevo plató y escenografía, diseñado especialmente para celebrar los 20 años en antena del programa, presente desde el nacimiento de laSexta en 2005.
Con dos décadas ya en antena, ‘El Intermedio’ se reafirma como un pilar de La Sexta. Esta temporada especial, además, llega con una declaración de intenciones clara: mantenerse como un espacio crítico, disruptivo y en permanente renovación —repleto de frescura, pero fiel al estilo irreverente y reflexivo que lo ha caracterizado. Además, para esta temporada el programa estrenará un nuevo plató por su 20 aniversario.
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla
- Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- Así es el nuevo cambio de horario en los centros escolares que tiene en contra a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»