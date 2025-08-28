Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 27/08/2025

'First Dates' firma máximo en Telecinco y Arús gana por la mínima a TVE en su franja

'Mañaneros' continúa con sus buenos datos y logra su segundo mejor dato mensual.

Audiencias 27/08

Audiencias 27/08 / TELECINCO / LA 1 / LA SEXTA

Redacción Yotele

Madrid

Telecinco sigue demostrando su acertada decisión de programar 'First Dates' en el access de este verano. El programa de Carlos Sobera consiguió ayer máximo con 11,4% y 1.032.000 espectadores, liderando su franja.

Por la mañana, la lucha entre Arús y La 1 por llevarse la corona de la mañana se estrecha y el programa de laSexta lidera su franja por la mínima tras otro día registrando máximo de audiencia desde su regreso firmando un gran 15,42% y 318.000 seguidores, frente al 15,37% que marca TVE en esa franja.

Aún así, el tándem 'La hora' y 'Mañaneros' continúa liderando la franja completa de las mañana con el programa de Silvia Intxaurrondo arrasando gracias al 16,6% de la audiencia y 'Mañaneros' en su segundo mejor dato mensual al firmar un fantástico 14,4% en su franja.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 9,8% y 907.000

El Peliculón: El juego de las llaves: 10,7% y 615.000

Telecinco

First Dates: 11,4% y 1.032.000

Cine 5 estrellas: El último objetivo: 9,2% y 506.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,1% y 756.000 / 9,5% y 806.000

¿Algo que declarar?: 7,9% y 411.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 2,8% y 251.000 / 5,2% y 480.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 4,4% y 358.000

El Intermedio: 4,4% y 411.000

Imperio: 2,4% y 128.000

La 2

Cifras y letras: 4,6% y 390.000 / 7,1% y 652.000

Documaster: 3,7% y 329.000

LATE NIGHT

Antena 3

Cine: 3 bodas de más: 8,3% y 189.000

Telecinco

El rey del mando: 5,2% y 142.000

La 1

¿Algo que declarar?: 7,9% y 165.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 4% y 131.000

El desmarque: 2% y 36.000

laSexta

Imperio: 2,9% y 52.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,4% y 1.149.000

Yas verano: 9,4% y 670.000

Pasapalabra: 20,9% y 1.525.000

La 1

Malas lenguas: 9,2% y 769.000

Valle Salvaje: 11,4% y 848.000

La promesa: 14,2% y 980.000

Malas lenguas: 8,6% y 562.000

Aquí la tierra: 9,2% y 692.000

Telecinco

Tardear: 9,6% y 764.000

El diario de verano: 8,5% y 566.000

Agárrate al sillón: 7,9% y 588.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 430.000

Más Vale Tarde: 6,4% y 449.000

Cuatro

Todo es mentira: 4,9% y 397.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,4% y 292.000

La 2

Saber y ganar: 2% y 173.000 / 5,5% y 485.000

La vuelta: 6,5% y 494.000

Carreteras extremas: 2,4% y 164.000

Malas lenguas: 3,8% y 247.000 / 6,6% y 492.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 9,4% y 233.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 724.000

La ruleta de la suerte: 21% y 1.452.000

La 1

La Hora de La 1: 16,6% y 268.000

Mañaneros 360: 14,4% y 443.000 / 8,5% y 655.000

laSexta

Aruser@s: 11,3% y 103.000 / 15,4% y 318.000

Al Rojo Vivo: 8,7% y 304.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,3% y 222.000

Vamos a ver: 10,6% y 298.000 / 10,3% y 664.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,7% y 29.000 / 2,8% y 60.000

En boca de todos: 5,5% y 172.000

La 2

El Cazador: 2% y 77.000 / 1,8% y 120.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,5% y 1.913.000

Telediario 1: 13,9% y 1.238.000

Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 862.000

laSexta Noticias 14H: 7,7% y 590.000

Noticias Cuatro 1: 6,5% y 456.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.534.000

Telediario 2: 10,3% y 878.000

Informativos Telecinco 21H: 8,4% y 734.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 448.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 323.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (10,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,5%), La 2 (4%).

Mes: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  2. Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
  3. Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
  4. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  5. El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
  6. La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
  7. Los secretos de las Salinas de San Pedro
  8. Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»

Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

'Los atardeceres de nuestro aniversario', una de las más de 300 actividades de la Feria de Murcia

'Los atardeceres de nuestro aniversario', una de las más de 300 actividades de la Feria de Murcia

Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

López Miras anuncia que estudiará "todos los recursos posibles" contra el "injusto" decreto de menores migrantes

López Miras anuncia que estudiará "todos los recursos posibles" contra el "injusto" decreto de menores migrantes
Tracking Pixel Contents