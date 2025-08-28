Audiencias 27/08/2025
'First Dates' firma máximo en Telecinco y Arús gana por la mínima a TVE en su franja
'Mañaneros' continúa con sus buenos datos y logra su segundo mejor dato mensual.
Redacción Yotele
Telecinco sigue demostrando su acertada decisión de programar 'First Dates' en el access de este verano. El programa de Carlos Sobera consiguió ayer máximo con 11,4% y 1.032.000 espectadores, liderando su franja.
Por la mañana, la lucha entre Arús y La 1 por llevarse la corona de la mañana se estrecha y el programa de laSexta lidera su franja por la mínima tras otro día registrando máximo de audiencia desde su regreso firmando un gran 15,42% y 318.000 seguidores, frente al 15,37% que marca TVE en esa franja.
Aún así, el tándem 'La hora' y 'Mañaneros' continúa liderando la franja completa de las mañana con el programa de Silvia Intxaurrondo arrasando gracias al 16,6% de la audiencia y 'Mañaneros' en su segundo mejor dato mensual al firmar un fantástico 14,4% en su franja.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 9,8% y 907.000
El Peliculón: El juego de las llaves: 10,7% y 615.000
Telecinco
First Dates: 11,4% y 1.032.000
Cine 5 estrellas: El último objetivo: 9,2% y 506.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,1% y 756.000 / 9,5% y 806.000
¿Algo que declarar?: 7,9% y 411.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 2,8% y 251.000 / 5,2% y 480.000
laSexta
laSexta Noticias: Especial: 4,4% y 358.000
El Intermedio: 4,4% y 411.000
Imperio: 2,4% y 128.000
La 2
Cifras y letras: 4,6% y 390.000 / 7,1% y 652.000
Documaster: 3,7% y 329.000
LATE NIGHT
Antena 3
Cine: 3 bodas de más: 8,3% y 189.000
Telecinco
El rey del mando: 5,2% y 142.000
La 1
¿Algo que declarar?: 7,9% y 165.000
Cuatro
Viajeros Cuatro: 4% y 131.000
El desmarque: 2% y 36.000
laSexta
Imperio: 2,9% y 52.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,4% y 1.149.000
Yas verano: 9,4% y 670.000
Pasapalabra: 20,9% y 1.525.000
La 1
Malas lenguas: 9,2% y 769.000
Valle Salvaje: 11,4% y 848.000
La promesa: 14,2% y 980.000
Malas lenguas: 8,6% y 562.000
Aquí la tierra: 9,2% y 692.000
Telecinco
Tardear: 9,6% y 764.000
El diario de verano: 8,5% y 566.000
Agárrate al sillón: 7,9% y 588.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 430.000
Más Vale Tarde: 6,4% y 449.000
Cuatro
Todo es mentira: 4,9% y 397.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,4% y 292.000
La 2
Saber y ganar: 2% y 173.000 / 5,5% y 485.000
La vuelta: 6,5% y 494.000
Carreteras extremas: 2,4% y 164.000
Malas lenguas: 3,8% y 247.000 / 6,6% y 492.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 9,4% y 233.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 724.000
La ruleta de la suerte: 21% y 1.452.000
La 1
La Hora de La 1: 16,6% y 268.000
Mañaneros 360: 14,4% y 443.000 / 8,5% y 655.000
laSexta
Aruser@s: 11,3% y 103.000 / 15,4% y 318.000
Al Rojo Vivo: 8,7% y 304.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,3% y 222.000
Vamos a ver: 10,6% y 298.000 / 10,3% y 664.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,7% y 29.000 / 2,8% y 60.000
En boca de todos: 5,5% y 172.000
La 2
El Cazador: 2% y 77.000 / 1,8% y 120.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 21,5% y 1.913.000
Telediario 1: 13,9% y 1.238.000
Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 862.000
laSexta Noticias 14H: 7,7% y 590.000
Noticias Cuatro 1: 6,5% y 456.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,1% y 1.534.000
Telediario 2: 10,3% y 878.000
Informativos Telecinco 21H: 8,4% y 734.000
laSexta Noticias 20H: 6,5% y 448.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 323.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (10,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,7%), Cuatro (4,5%), La 2 (4%).
Mes: Antena 3 (12,2%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
- La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
- Los secretos de las Salinas de San Pedro
- Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»