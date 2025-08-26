Alfredo Duro, colaborador de 'El chiringuito de jugones', sufre una cogida en el encierro de San Sebastián de los Reyes y Pedrerol le manda un recado

El colaborador Alfredo Duro vivió este lunes un gran susto en los encierros de San Sebastián de los Reyes. El habitual tertuliano de 'El chiringuito de jugones' fue alcanzado por un buey después de golpearse contra una talanquera y quedó tendido en el suelo varios minutos hasta recibir asistencia sanitaria. Posteriormente fue trasladado al Hospital de La Paz en Madrid.

En el programa de Mega, Josep Pedrerol arrancó la emisión mostrando las imágenes del accidente y enviando un mensaje a su compañero. "Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien", aseguró el presentador, que además le lanzó un toque de atención en tono irónico: "No tenemos edad para estas cosas, Alfredo. Estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca…".

El periodista Juanfe Sanz fue el encargado de actualizar el estado de salud de su compañero, confirmando que había recibido seis puntos en la cabeza. El propio Alfredo Duro, desde el hospital, envió un mensaje tranquilizador: "Estoy francamente bien. Hoy todo el mundo me echa la bronca. Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia".

El tertuliano también reveló el parte médico que recibió tras la cogida. "Creo que tengo varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza", aseguró, quitando hierro al accidente con su habitual sentido del humor pese a la gravedad del golpe.