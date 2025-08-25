Regreso esperado
Antena 3 lanza el tráiler más espectacular para anunciar la nueva temporada de 'La Voz', con la llegada de un coach inédito
Eva González repite como presentadora y Mika se estrena como coach en la versión de adultos.
Carlos Merenciano
Antena 3 calienta motores para el estreno de la nueva edición de 'La Voz'. El talent show vuelve muy pronto a la parrilla de la cadena con Eva González al frente y con un equipo de coaches formado por Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika. Este último vivirá su debut en la versión de adultos tras haber pasado previamente por 'La Voz Kids' como asesor.
La cadena ha lanzado un tráiler promocional inspirado en 'Misión Imposible', donde los cuatro artistas se enfrentan a divertidas misiones antes de volver a ocupar los icónicos sillones rojos. Mika es el gran protagonista de la pieza, que se convierte en el arranque oficial de la campaña promocional.
La nueva temporada llega tras los buenos datos de la edición anterior, que lideró la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de espectadores de media. El programa alcanzó cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos, consolidándose como uno de los grandes éxitos de la televisión en abierto.
Consolidado ya como un referente internacional, 'La Voz' regresa con la misión de volver a reunir a la audiencia y descubrir a las mejores voces anónimas del país.
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor
- Los caballitos y las nacras vuelven a poblar las aguas del Mar Menor
- La invasión de cotorras argentinas pone en jaque a la Región de Murcia
- Apuñalan a un hombre de 70 años varias veces en Los Alcázares