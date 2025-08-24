Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: "No caigan, por favor"

Para muchas personas, especialmente trabajadores y ciudadanos de a pie, viajar representa mucho más que una simple escapada: es un anhelo que justifica el esfuerzo diario. Esta ilusión empuja a muchos a guardar con cuidado cada moneda, a planear con meses de antelación e incluso a buscar formas de obtener ingresos adicionales. Las vacaciones, en ese sentido, se convierten en una vía de escape de la rutina y en una oportunidad para explorar nuevos paisajes, conocer culturas diferentes y acumular recuerdos imborrables.

Ahora bien, al salir de nuestro entorno habitual, no hay que perder de vista un aspecto fundamental: la seguridad. Esto cobra aún más relevancia cuando visitamos lugares donde el idioma y las costumbres nos resultan ajenos. No saber cómo comunicarse puede generar malentendidos o dificultar la resolución de imprevistos. Por eso, tomar medidas preventivas antes de viajar no solo es recomendable, sino esencial. De lo contrario, lo que comenzó como una aventura soñada podría acabar empañado por una mala experiencia.

El caso de dos jóvenes que vieron arruinadas sus vacaciones en Roma

Una reseña reciente en Google relata la desafortunada experiencia de dos amigos de Murcia, quienes vieron cómo su viaje a Roma, Italia, terminó siendo un desastre financiero.

Manolo y su amigo habían estado trabajando intensamente durante un mes para reunir cerca de mil euros cada uno, con el objetivo de disfrutar unas vacaciones bien merecidas en la capital italiana. Su plan era explorar la ciudad durante un par de semanas, pero las cosas tomaron un giro inesperado.

En su segunda noche, mientras paseaban tranquilamente, un hombre vestido de traje se les acercó y les invitó a visitar un club llamado Poppea.

Lo que sucedió en el club

Según lo narrado en su reseña, dentro del lugar, se sintieron atraídos por la atención de las camareras y, bajo la ilusión de haber ligado, comenzaron a consumir más y más bebidas. Al día siguiente, la realidad golpeó con fuerza: su cuenta bancaria estaba completamente vacía.

La factura incluía cuatro botellas de champán Moët y seis horas de servicio privado, una cantidad exorbitante que acabó con todos sus fondos. Sin dinero para continuar el viaje, tuvieron que recurrir a la madre de Manolo para conseguir el dinero suficiente para regresar a España, apenas dos días después de haber llegado.

En su advertencia final, los amigos señalan: "Esto arruinó nuestras vacaciones por completo, por favor no caigan en algo similar".