Cambios de programación
Telecinco encuentra un nuevo sustituto para 'Socialité' y renueva su confianza en 'First Dates', que gana más espacio en la noche
La cadena afronta nuevos cambios de programación en la franja del programa de corazón antes de que llegue 'Vaya fama' y le busca un telonero a 'De viernes'
Redacción Yotele
Telecinco llega a este fin de semana con muchos cambios por delante. La cadena de Mediaset trata de mejorar sus resultados de audiencia y para ello ha decidido mover ficha en los últimos tres días de la semana. El primero lo desvelamos ayer, con el impulso de Terelu Campos y el cambio de horario de su sección en 'Fiesta', los demás, se han ido conociendo gracias a la programación del canal.
Para hoy mismo hay un cambio en la noche, el refrito de los mejores momentos de 'De viernes' se retrasa a las 23:30 horas y Telecinco le busca un telonero que ya ha dado alegrías a la cadena este verano: 'First Dates'. De esta manera, el programa de Carlos Sobera también se verá los viernes a las 22:00 horas y sigue ganando minutos en la parrilla antes de que llegue septiembre y se aclare si vuelve a Cuatro o se queda en la cadena mayor de cara al nuevo curso.
El otro movimiento se produce en la franja que ha dejado huérfana la cancelación de 'Socialité'. En la franja se ha optado por emitir reposiciones de 'Planeta Calleja', 'El Gran Show' y 'Got Talent', pero ninguna de esas opciones parece haber convencido a Mediaset, que ha optado por programar reposciones de 'Agárrate al sillón' de 12:00 a 15:00 horas. De cualquier forma, esta será una ubicación puntual, pues Telecinco ya prepara 'Vaya fama', un nuevo programa de corazón irreverent con la productora de 'Supervivientes' que se verá en la mañana de los fines de semana.
