Rechaza una segunda cita con el 'Eros Ramazzotti murciano' a los 30 segundos de entrar: «Se ha puesto a cantar, me ha dado mucha vergüenza»
"Nada más entrar me he fijado en su silueta y era más bajito que yo, así que no me ha gustado"
En muchas citas concertadas a través de aplicaciones como Tinder o Bumble, sucede lo que algunos ya consideran un clásico: a los pocos segundos de verse en persona, uno de los dos se da cuenta de que no hay atracción, ni química, ni nada que justifique seguir conociéndose.
Aun así por cortesía o por educación la velada continúa: eso mismo ocurría en una de las últimas entregas de 'First Dates', el programa de Cuatro que enfrenta a desconocidos en una primera cita frente a las cámaras, donde fue Marta quien supo desde el primer momento que no habría segunda parte.
Salvi, un murciano de 46 años, llegaba al restaurante asegurando que no sabe ligar y que una de sus grandes pasiones es la música: “Me gusta el deporte y la música, pero sobre todo cantar. Hago imitaciones de Eros Ramazzotti, por ejemplo”, explicaba Carlos Sobera antes de que la cita comenzara. Fue entonces cuando en tono cómplice el presentador le propuso recibir a su acompañante con una canción del artista italiano.
Rechaza a su cita tras escucharlo cantar
Marta, también murciana y diez años menor, se presentaba como una persona reservada: “Soy casi antisocial, pero me gusta ser cajera en mi trabajo, me gusta reponer…”. Pero lo que se encontró nada más cruzar la puerta del restaurante no fue precisamente lo que esperaba.
Al entrar, vio a Salvi de pie, interpretando el tema 'Fuego en el fuego'. Su reacción fue inmediata y sincera: “Nada más entrar me he fijado en su silueta y era más bajito que yo, así que no me ha gustado. Encima se ha puesto a cantar, me ha dado mucha vergüenza. Y cuando se ha girado, me quería ir. ¡Qué horror!”.
A pesar del fuerte rechazo inicial, Marta no se marchó: “No me voy a ir sin cenar, eso es de mala educación”.
Mientras Salvi se mostraba encantado con su cita (“Es guapa, tiene buen cuerpo. Está muy bien de físico”), Marta mantenía una postura claramente distante. La conversación no contribuyó en absoluto a acercar posturas. Cuando ella le contó que tenía dos hijas y él respondió que no tenía hijos, Marta comentaba sin rodeos: “Normal que no tenga…”, dejando claro que no le veía cualidades compatibles.
Salvi, intentando romper el hielo, le compartía algunas de sus preferencias íntimas: “Me gustan los tobillos y los talones de las chicas” y “los hombros también me gustan mucho, y claro, por supuesto, los labios. También me gusta que me besen por el cuello”.
Visiblemente incómoda, Marta se escabulló de comentar en ese momento, pero más tarde se deahogarse: “En verano, cuando se pone a sudar el pie, te huele, se te agrieta… ¿eso te gusta a ti? Qué asco. No me ha gustado nada. Cero. Ni su físico, ni su risa, ni sus chistes”.
El nivel de incomodidad seguía aumentando con forme la cita avanzaba hacia el postre. Salvi propuso compartir plato, a lo que Marta intentó negarse alegando que “tiene mucha azúcar”. Pese a ello, el murciano introdujo su cubierto en el plato de ella: “A mí me da asco compartir mi plato con él. Cuando me ha metido el cubierto en mi plato, me ha dado repelús”.
Después, en la terraza del restaurante, Salvi insistió en bailar swing con ella. Aunque al principio Marta se resistió, finalmente accedió brevemente: “Yo no conozco a ningún chico que baile swing en Murcia. Bueno, solo a los abuelos de los centros de mayores". El momento no fue mucho mejor que el resto de la cita: “Bailando se ha arrimado mucho, a mí eso no me gusta. A mí tanto roce, no”.
En la decisión final, aunque Salvi expresó su deseo de seguir conociendo a Marta: “Me ha parecido una chica interesante y tímida”, Ella optó por una negativa educada, pero firme: “No quiero tener una segunda cita porque no he sentido esa conexión. Lo he pasado bien, pero no he sentido ese feeling”.
